Escritor chileno Alejandro Zambra ve la literatura como un faro en la crisis

Phoenix (EE.UU.), 4 oct (EFE).- El poeta y novelista chileno Alejandro Zambra ve a la literatura como un faro en medio de la tormenta, cuando no parece haber muchas razones para confiar en el futuro de la humanidad.

"Entre los desastres naturales y la estupidez humana, ver cómo crece un descontento en todas las direcciones, creo justamente que la literatura está mirándose a sí misma y generando cosas nuevas", dijo el escritor a Efe durante su visita a Phoenix (Arizona).

Zambra, que actualmente reside en México, impartió el taller de lectura y charla bilingüe "How to Forget How to Write Fiction" (Cómo olvidarse de cómo escribir ficción) organizado por CALA Alliance.

"Hay una literatura comercial muy instalada y que reproduce siempre lo mismo, pero hay una literatura que la hacen escritores latinos que están buscando cambios", señaló el autor de "Bonsái", ganadora del Premio de la Crítica Chilena a la Mejor Novela y cuya adaptación al cine fue presentada en el Festival de Cannes.

A sus 18 años Zambra estaba tan seguro de estudiar literatura, "como lo estaba de no estudiar otra cosa", comenta con humor.

Más que como un escritor, se reconoce como un lector insaciable y alguien fascinado desde niño por el mundo de las palabras.

"La literatura -dice- también se nutre de la fuente no escrita, desde pequeño me gustaban mucho las palabras, antes de convertirme en un lector voraz, me llamaba la atención el lenguaje".

Zambra agrega que para él no es una obligación ser escritor y más bien lo describe como una forma de vida.

"No siento carga alguna, yo no he prometido más, estoy muy feliz de seguir escribiendo, ha sido una constante en mi vida. No tengo ninguna duda que seguiré escribiendo, porque es mi manera de estar en el mundo".

Los críticos han catalogado a Zambra, nacido en 1975, como el creador de la "ficción autobiográfica".

"No me interesa ninguna catalogación, no me gustan las etiquetas, ni que te digan el tipo de literatura que haces, es como una forma de castigarte. Cuál es la magia que hay en 'El Coronel no tiene quien le escriba' (Gabriel García Márquez), no hay ninguna magia, es un realismo realista. Estas etiquetas sirven para inmovilizar y vender", señala.

También aseguró que las críticas literarias no son relevantes en su carrera como escritor y poeta.

"No me interesan las críticas, es puro ruido, si crees lo bueno, es tan ruidoso como creer en lo malo".

Sobre la situación política que vive Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump al poder, el escritor expresa que es difícil construir una idea favorable del futuro.

"La veo horrible, estuve un año viviendo en Nueva York antes de las elecciones y ninguno de mis amigos tomaba en serio la posibilidad de que Trump fuera elegido, hay una sensación de sorpresa e incredulidad, hasta de vergüenza", asevera.

Sobre cómo se ha ido modificando la literatura a través de los cambios tecnológicos, como las redes sociales y el internet, aseguró que te abre un panorama más amplio a la información.

"Claro, todo tiene pro y contra, si pienso en Chile, hay una concentración de los poderes innegable, pero gracias a las redes sociales ha cambiado la manera de informarse, eso es bueno. Las redes sociales movilizan y la noticia pueda ser discutida", dice.

Pero también destaca que si no existiera Twitter, Donald Trump no sería presidente de Estados Unidos.

"Las redes le dan expresión a todo tipo de gente", resalta el autor de "Formas de volver a casa", novela que rememora la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

"Cuando publiqué esa novela (2011) me interesaba recordar el proceso que vivimos todos los chilenos, elaboré el pasado, la forma de decidir cómo recordarlo, en qué medida lo inventamos y lo rememoramos con evidencia. Resaltar la legitimidad del dolor, quienes tienen derecho a contar la historia", explica.

Respecto al futuro del libro impreso y la inmediatez de conseguir los textos en línea indicó que cree en su existencia por un largo tiempo, aunque dice que hay que "reconocer que estamos en un mundo de crisis, y es preferible bajar un PDF" a comprar un libro.

"No puedo ser tan conservador al respecto, porque sería muy cínico, ya que me hice lector leyendo fotocopias", señala.

