"Breathe" inaugura el 61 Festival de Cine de Londres, con presencia hispana

La película "Breathe", ópera prima del británico Andy Serkis y protagonizada por el actor de moda Andrew Garfield da hoy el pistoletazo de salida al BFI Festival de Cine de Londres, que en su 61 edición proyecta 242 películas, varias de ellas producciones hispanas.

"Breathe", que narra la historia de superación del inglés Robin Cavendish (1930-1994) tras verse paralizado a los 28 años por una poliomielitis, encabeza un cartel que este año aborda numerosos asuntos políticos y sociales, como la transexualidad o la discapacidad.

Se trata de la primera y esperada película como director de Andy Serkis, más conocido por sus papeles en la ficción, entre ellos el Gollum de "The Lord of the Rings".

Sobre el filme, Garfield, nacido en Estados Unidos y criado en Inglaterra, ha dicho que "es una historia real sobre lo mejor de lo que somos capaces los seres humanos: crear una comunidad, cuidarnos los unos a los otros y luchar por los derechos".

Se prevé que Garfield y su coprotagonista, la rutilante Claire Foy, acudan a la gala de inauguración, con la que se abrirá un certamen que durará hasta el 15 de octubre.

Durante los próximos doce días, la capital británica celebrará la riqueza del cine internacional en 15 salas que proyectarán 28 estrenos mundiales, nueve "premieres" internacionales y 34 estrenos europeos.

De las 242 cintas procedentes de 67 países, 46 son documentales, seis de animación, 14 restauraciones de archivo y otras 16 estarán dedicadas a artistas.

Dentro de este amplio programa, destacan varios filmes hispanos, entre ellos la aclamada película chilena "Una mujer fantástica", las argentinas "Una especie de familia" o "Zama", la cubana "Lucía" o las españolas "Abracadabra", "Verónica" o "Verano 1993".

El festival londinense, dirigido por la australiana Clare Stewart, mostrará además varias producciones en secciones divididas por temáticas, dedicadas al amor, al debate, las risas, el terror, culto, animación, viaje y familia, a fin de proporcionar una guía para la audiencia.

Habrá diversas charlas en las que los espectadores podrán departir con actores, directores y escritores como Julian Rosefeldt, Cate Blanchett, David Fincher, Demis Hassabis, Nitin Sawhney, Johan Knattrup Jensen, Ian McEwan y Takashi Miike.

En la presentación del festival en la sala de cines Odeon, en el centro de Londres, la directora ejecutiva, Amanda Nevill, subrayó que el certamen "celebra la diversidad de culturas y de voces nuevas".

"Londres tiene un gran corazón y este año se nos vuelve a recordar la generosidad y libertad de esta increíble capital, que tan prontamente acoge su multiplicidad de culturas y voces", dijo.

Por su parte, Stewart recordó que, en estos "tiempos tumultuosos a nivel global", los cineastas de todas las nacionalidades "sienten una urgente necesidad de contar historias y tienen más razones que nunca para reinventar la realidad".

"El programa del BFI Festival de Cine de Londres de este año presenta la oportunidad de ser informado, desafiado, de sentir el placer de la evasión y de ver el mundo de forma diferente", afirmó.

El certamen, que se clausurará con el filme "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", incluirá varios "platos fuertes", como "Battle of the Sex", que protagoniza la oscarizada Emma Stone como la tenista Billie Jean King.

También destacan "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, que regresa al certamen con la adaptación de la novela de André Aciman; "Downsizing", una cinta satírica de Alexander Payne que toca temas como la inmigración, la movilidad y el cambio climático, o "Film Stars Don't Die in Liverpool", con Annette Bening y Jamie Bell entre el reparto.

