Pizzi se sacude la presión en Chile: "Me he criado en este ambiente"

El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, afirmó hoy que no le pesa la presión por la delicada situación de la Roja en las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018, porque lleva muchos años en el mundo del fútbol y ha vivido episodios más hostiles.

"Yo no necesito abstraerme, me he criado en este ambiente, incluso más hostil. En el fútbol argentino es más hostil que acá", afirmó el seleccionador en rueda de prensa.

Pizzi apeló a su trayectoria como futbolista y entrenador para templar los ánimos y reafirmar su compromiso de obtener la clasificación al próximo Mundial.

"He hecho prácticamente toda mi carrera en Europa, conozco las presiones. He dirigido y jugado en los equipos más grandes del mundo. Sé la repercusión que tiene todo lo que hacemos y no me sorprende", apuntó.

Chile, sexto con 23 puntos, recibirá este jueves en Santiago a Ecuador con la necesidad de ganar para llegar al último partido, frente a Brasil, el próximo martes, con opciones de clasificarse.

Pizzi dijo que el plantel está comprometido y deseoso de obtener un buen resultado y recalcó que tanto los jugadores como el cuerpo técnico sienten que es una situación de "vida o muerte".

"Cada vez que tenemos una desilusión nos morimos un poquito. Tenemos muchísima pasión por lo que hacemos, vivir y trabajar del fútbol. Estos partidos y toda nuestra carrera son de vida o muerte. Estos chicos, a pesar de todo lo que se dice, dejan la vida por jugar a fútbol y representar a la selección", manifestó.

El argentino asumió "toda la responsabilidad" de las derrotas que han dejado a Chile en la situación actual y aseguró que es muy autocrítico, pero subrayó que no está obligado a manifestarlo en público ante los medios de comunicación.

También se mostró sorprendido por los casi 400 minutos que la Roja lleva sin marcar un gol, algo poco habitual en los equipos que dirige.

"Me preocupa pero a la vez me tengo que ocupar porque es el principal déficit que hemos encontrado en los últimos partidos", admitió.

En cuanto al estado físico de sus jugadores, espera contar ante Ecuador con Pedro Pablo Hernández, que arrastra una lesión muscular, y confía en que Charles Aránguiz siga recuperándose para llegar al duelo con Brasil.

Pizzi admitió que ha tenido poca información de la selección de Ecuador para preparar el choque, puesto que el entrenador, Jorge Célico, debutará en el cargo y la lista de convocados presenta muchas novedades.

"Me sorprende que en esta última instancia hayan tomado la decisión de modificar el cuerpo técnico y el plantel que habitualmente venía disputando las eliminatorias", comentó Pizzi.

"Las individualidades en algunos casos son muy conocidas, y otros han tenido poca participación, tienen poca experiencia y alguno incluso debuta en la selección", añadió.

