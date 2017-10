Mariana Pajón debutará en el ciclismo de pista en una prueba en Medellín

La vigente campeona olímpica de bicicrós, la colombiana Mariana Pajón, debutará en el ciclismo de pista en la prueba de velocidad por equipos del EPM INDER Medellín, que se disputará entre el 19 y 21 de octubre.

"Es una nueva disciplina para mí, estoy aprendiendo de los mejores, estoy yendo al velódromo varias veces a la semana, aprendiendo de la selección de Colombia de velocidad, así que eso me encanta porque no solamente me ayuda para el BMX, sino que cambia la motivación", dijo Pajón en declaraciones recogidas por su patrocinador, GW Shimano.

La ciclista colombiana aseguró que aún no sabe con quién correrá en su equipo y destacó que no es una prueba nueva para ella, pues afirmó que el "velódromo es fundamental" para su preparación en el bicicrós.

"Nosotros también hacemos mucha ruta y hacemos mucho ciclomontañismo. El velódromo es fundamental para nosotros, estaré simplemente haciendo lo que ya sé hacer. Es la primera vez que voy a competir pero ahí estaremos haciendo lo mejor", agregó.

El EPM INDER Medellín de Pista, que se disputará en el Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, contará con más de 60 ciclistas, 24 de ellos provenientes de Argentina, Italia, Chile, Cuba, México, España y Francia, detalló la Alcaldía de la ciudad en un comunicado.

Entre los participantes destaca Rigoberto Urán, actual subcampeón del Tour de Francia, así como Jarlinson Pantano, Sergio Luis Henao y Carlos Betancur, entre otros, que participarán en pruebas de ruta.

Por otra parte, disputarán las competencias de pista, además de Pajón, ciclistas como Fabián Puerta o Martha Bayona, que participaron en los Juegos Olímpico de Río 2016.

Igualmente estarán presentes los equipos Medellín Éxito, GW, Manzana Postobón, Strongman, Orgullo Antioqueño, Coldeportes Zenú Claro y Movistar, que participarán en pruebas de persecución por equipos.

Asimismo, en el evento le rendirán un homenaje a los exciclistas Martín Emilio Cochise Rodríguez, Víctor Hugo Peña, Oliverio Rincón y Álvaro Mejía, que participarán en pruebas de persecución individual.

También habrá competencias para 32 "nuevas promesas del ciclismo", jóvenes de entre 14 y 16 años que participarán en pruebas como "eliminación, scratch y prueba por puntos".

