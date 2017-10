"Tengo miedo": Luis Fernando Andrade

Se completó el primer día en la audiencia que define la situación jurídica de Andrade y la defensa tuvo la oportunidad de explicar porqué el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura no representa peligro para la sociedad o el proceso que se adelanta por el caso Odebrecht.

Andrade insistió que nada tiene que ver con un supuesto interés indebido en la celebración del contrato para la construcción de una vía entre los municipios de Ocaña y Gamarra. Que está listo para demostrar su inocencia, pero no niega que tiene miedo.

"Yo he asistido a todas las instancias y lo seguiré haciendo. Debo decir que tengo miedo, porque se me están imputando unos delitos y se está pidiendo que me envíen en la cárcel preventivamente. Obviamente, tengo miedo".

Este miércoles la juez de control de garantías definirá si envía a la cárcel al ex funcionario.

