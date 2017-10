Magistrado Gustavo Malo rendirá indagatoria ante la Comisión de Acusación

El magistrado Gustavo Malo, a quien se le autorizó una licencia no remunerada de tres meses en la Corte Suprema de Justicia, deberá acudir este martes a la Comisión de Acusación para ser escuchado en indagatoria por estar salpicado en el caso de corrupción en la justicia.

Lo representantes investigadores Fabio Arroyave y Edward Rodríguez abrieron una investigación formal en contra de este magistrado por los señalamientos que hay en su contra por el presunto conocimiento y posible participación en los cobros a congresistas para ser favorecidos jurídicamente en sus procesos ante la Corte Suprema.

Precisamente Malo, quien no quiso renunciar, pidió esa licencia no remunerada para atender los llamados de las autoridades y aunque no ha confirmado su asistencia a la célula legislativa, se espera que acuda a la citación porque de lo contrario será conducido para que responda las preguntas de los investigadores.

Luis Gustavo Moreno, ficha clave en todo este escándalo, aseguró en sus declaraciones que el magistrado Malo tenía conocimiento sobre el actuar delictivo que se estaba cometiendo para torcer procesos a cambio de grandes sumas de dinero.

Comentarios