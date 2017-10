Multada y suspendida organización por acto en Riad donde una niña hace ballet

La Autoridad General de Entretenimiento saudí decidió hoy multar y suspender el trabajo de una organización por celebrar un evento en el que una niña de 12 años llevó a cabo una actuación de ballet en un hotel en Riad, difundida posteriormente en un vídeo en internet.

Según un comunicado de la autoridad gubernamental, la organización, que no fue identificada, "violó la ley por no respetar el permiso otorgado", el cual no incluía esta actuación.

Por ese motivo, la institución decidió suspender el trabajo de la organización e imponerle una multa de 100.000 riyales saudíes (22.700 euros).

Agregó que la organización cambió en el último momento una actuación, que estaba prevista en el evento, por la bailarina de ballet y "sin permiso previo" de la autoridad saudí.

La actuación de la niña fue grabada en vídeo y difundida por internet, lo que ha provocado numerosas críticas por parte de la sociedad saudí.

En el reino ultraconservador rigen normas de comportamiento muy estrictas, que obligan a las mujeres a cubrirse de la cabeza a los pies y les limitan en gran medida su participación en la vida social y en el ámbito público.

