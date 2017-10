Líderes del No conmemoran un año del resultado del plebiscito

El Centro Democrático convocó concentraciones este lunes en varias ciudades del país y lo propio han hecho Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, quienes participaron activamente de la campaña del NO.

“El gobierno lleva un año haciéndole conejo a los colombianos, dijimos NO y ese resultado fue desconocido, no hubo respeto por la voluntad del pueblo y están implementando un acuerdo ilegitimo que fue negado por la mayoría”, dijo en sus redes sociales la senadora y precandidata María del Rosario Guerra.

@A_OrdonezM

NO es NO y @JuanManSantos y las Farc lo van a aprender. El 7 de agosto saldaremos la deuda. ¡Esto no es Venezuela! #NosRobaronEl2DeOctubre

@AlvaroUribeVel

Hace 1 año ganó el No, el Gobierno desconoció resultado, descartó pacto nacional y prefirió maltratar la democracia en favor d Farc #PazSiNConejo

Los jóvenes que se movilizaron a favor de la paz después del resultado del plebiscito también están organizando marchas y actos de conmemoración.

