Abu Jatala, adalid del caos o chivo expiatorio de EEUU en el ataque a Bengasi

Washington, 2 oct (EFE).- Un jurado popular de EE.UU. tendrá que decidir en el próximo mes quién es el libio Ahmed Abu Jatala: un chivo expiatorio de Estados Unidos en el ataque de 2012 contra su consulado en Bengasi o un sanguinario "comandante" del grupo terrorista Ansar al Sharia.

Nada más entrar hoy en la corte del distrito de Columbia, donde comenzó el juicio en su contra, Abu Jatala estrechó la mano a sus abogados y, sin dirigir una mirada al público, se sentó en su silla para beberse seguidos varios vasos de agua y tomar notas en una cuaderno de hojas amarillas.

Con más de 1,80 metros de altura y una puntiaguda barba blanca, llena de canas, Abu Jatala, de 46 años, apareció vestido con una camisa blanca, pantalones oscuros y zapatillas.

Durante la audiencia, la Fiscalía definió a Abu Jatala como el "cerebro" que orquestó el ataque contra el consultado estadounidense en Bengasi, donde murieron el embajador de EE.UU. en Libia, Chris Stevens; el diplomático Sean Smith y dos empleados de la CIA, Tyrone S. Woods y Glen Doherty.

Fue descrito como un hombre cruel, con una animadversión hacia EE.UU. y que se convirtió en el "comandante" de Ubaydah Bin Jarrah, una milicia extremista de Bengasi que quería instaurar la sharía (ley islámica) en Libia y que, en 2011, se unió al grupo terrorista Ansar al Sharia, al que EE.UU. culpa directamente del atentado.

Frente a la imagen del Gobierno, su defensa trató de convencer al jurado popular de que Abu Jatala está siendo usado por el Gobierno de EE.UU. y de Libia como un chivo expiatorio para cargar con toda la culpa cuando, en realidad, existen otros responsables de los atentados en Bengasi.

Abu Jatala se ha declarado no culpable de los 18 cargos que se le imputan y, durante años, ha negado cualquier implicación con uno de los ataques más controvertidos de la historia reciente de EE.UU.

Comenzó a ser señalado como responsable de los atentados después de que, en 2013, el diario The New York Times publicara una extensa investigación en la que varios testigos hablaban de Abu Jatala como el "jeque" que dirigió la ofensiva, dando órdenes a unos y otros para prender fuego al complejo diplomático.

Nacido en 1971 en un barrio de Bengasi conocido como Birka, Abu Jatala creció en Leithi, un vecindario islamista y conocido por su oposición al régimen del derrocado Muamar el Gadafi (1969-2011).

Nunca fue a la universidad, trabajó en la construcción y comenzó a frecuentar las mismas mezquitas que aquellos jóvenes que, en la década de los años 80 y 90, habían salido de Libia para pelear contra las tropas soviéticas en Afganistán o contra los estadounidenses en Irak en la última década.

Sus ideas radicales le llevaron en 1995 por primera vez a la cárcel, de donde entró y salió constantemente durante buena parte de su vida adulta.

Ganó protagonismo durante las revueltas contra Gadafi en febrero de 2011 y llegó a luchar en la guerra civil (febrero-octubre de 2011) del lado de la coalición internacional, compuesta por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, entre otros países, según relató su abogado, Jeffrey Robinson.

"Él es un libio patriota, un hombre que luchó contra el régimen de Gadafi, que peleó al lado de los estadounidenses", defendió.

Su abogado aseguró que EE.UU. decidió culpar a Abu Jatala porque era un "blanco fácil", ya que tras los atentados no se escondió en el extenso desierto de Libia e, incluso, dio entrevistas a varios medios estadounidenses para defenderse de las acusaciones.

Se comportaba como si no tuviera nada que temer y, por ejemplo, llegó a recibir a un reportero de The New York Times en el patio de un hotel de lujo, lleno de gente, bebiendo un batido de fresa mientras se burlaba de las amenazas del expresidente Barack Obama, quien había prometido dar caza a los culpables.

Con gestos algo extravagantes y la mayor tranquilidad, Abu Jatala aprovechaba todos sus encuentros con la prensa para defender que él no había tenido nada que ver con el caos y la violencia que se desataron el 11 y 12 de septiembre de 2012 en el consultado de EE.UU. en Bengasi y un edificio anexo de la CIA.

"No soy yo el que necesita probar mi inocencia. Son los estadounidenses los que tienen que probar su acusación", dijo con una sonrisa Abu Jatala a un periodista de la revista New Yorker.

El 15 de junio de 2014, Abu Jatala fue capturado en una vivienda de Bengasi en una operación secreta de fuerzas especiales de EE.UU. y del FBI para, a continuación, ser montado a bordo de un buque militar y ser interrogado durante 13 días antes de llegar a territorio estadounidense.

Tres años después de su captura, la responsabilidad de determinar quién es verdaderamente Abu Jatala recae en un jurado de 12 personas cuyo veredicto se dará a conocer el próximo mes.

