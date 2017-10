Expulsado en primer día de juicio el acusado de colocar bombas en Manhattan

El acusado de colocar una bomba en el barrio neoyorquino de Chelsea que dejó 30 heridos, Ahmad Rahami, fue expulsado hoy de un tribunal de la ciudad en su primer día de juicio después de que tratara de hablar con el jurado sin autorización durante la vista.

"Todo el año he estado esperando para decir esto. De hecho he venido sólo a hablar con ustedes", dijo Rahami, que insistió varias veces en transmitir su mensaje pese a los avisos del juez, Richard Berman, de que no estaba permitido.

Poco después, los guardas presentes sacaron de la sala al acusado, un afgano nacionalizado estadounidense de 29 años, según relataron los medios locales.

El incidente se produjo poco después de haber comenzado el primer día del juicio, que tiene lugar un año después de que Rahami fuera detenido por haber colocado supuestamente varios artefactos explosivos en Nueva Jersey y Nueva York, uno de los cuales dejó una treintena de heridos en el barrio neoyorquino de Chelsea.

Rahami fue acusado formalmente el pasado mes de noviembre de ocho cargos, aunque entre ellos no se encuentra el de terrorismo, pero la fiscalía sí que ha subrayado que el sospechoso se inspiró en otros ataques y organizaciones terroristas.

El Gobierno estadounidense afirmó que presentará a expertos sobre Al Qaeda para tratar de explicar algunos de los apuntes que Rahami hizo en su diario personal, pero la defensa acusa a la fiscalía de intentar presentar de forma errónea al acusado como un extremista.

La acusación, según la cadena NBC, tiene previsto presentar varios vídeos relacionados con terrorismo, un libro y un diario ensangrentado, pruebas que apuntarían a los motivos de Rahami y su preparación y conocimiento para fabricar bombas.

Rahami está acusado de colocar tres explosivos caseros el 17 de septiembre de 2016, uno de ellos en Seaside Park, Nueva Jersey, y dos más en Manhattan, una de las cuales causó 31 heridos y la otra fue localizada sin que hiciera explosión.

También está acusado de abandonar cinco artefactos más en una estación de tren de la localidad de Elizabeth, Nueva Jersey, el 18 de septiembre, pero solo uno de ellos estalló al día siguiente cuando intentaba ser desactivado por un robot de la policía.

Rahami fue detenido dos días después tras un tiroteo con la policía en el que él y dos policías resultaron heridos.

