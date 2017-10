Lesión de Farfán no es de gravedad, asegura médico de la selección de Perú

La lesión en la pierna izquierda del delantero Jefferson Farfán, del Lokomotiv ruso, no es de gravedad, afirmó hoy el médico de la Federación Peruana de Fútbol, Julio Segura, durante el entrenamiento de la selección blanquirroja con miras al partido ante Argentina de las eliminatorias a Rusia 2018.

En declaraciones a la prensa, Segura dijo que Farfán "tiene una fatiga muscular en la pierna izquierda", razón por la cual le tomaron hoy una resonancia magnética "donde no indica mayor gravedad".

El galeno informó que se le va a aplicar un tratamiento "para que la lesión no llegue al primer partido (contra Argentina) y la recuperación sea pronto".

Respecto al delantero del Monarcas Morelia mexicano, Raúl Ruidíaz, el médico señaló que tiene un golpe en el pie.

"La resonancia no ha arrojado ninguna lesión de gravedad. Por lo cual también tendrá un trabajo diferenciado uno o dos días para que esté listo para el partido" del próximo jueves en Buenos Aires.

En relación al zaguero de Universitario Alberto Rodríguez, el médico declaró que su fatiga muscular ha mejorado, por lo que hoy se integró al trabajo de campo y mañana estará totalmente incorporado al entrenamiento.

De otro lado, el defensa Miguel Trauco, del Flamengo, dijo a los reporteros sentirse "con esa alegría de saber que quedan dos partidos para conseguir la gloria" de la clasificación de Perú a un Mundial de fútbol después de 35 años.

"No me importa si Lionel Messi no está, yo quiero estar. Si no está él, es problema solo de él", acotó sobre la posibilidad de que la selección de Argentina quede fuera de Rusia 2018.

Perú y Argentina están en la cuarta y quinta plazas de las eliminatorias sudamericanas, ambos con 24 puntos, y se enfrentarán el 5 de octubre antes de cerrar el proceso clasificatorio ante Colombia y Ecuador, respectivamente, el día 10.

