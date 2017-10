Maduro: oposición no ha querido resolver desacato del Parlamento con diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que la oposición, que controla por contundente mayoría la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), "no ha querido" resolver el estatus de desacato que pesa sobre el Legislativo a través de la mesa de diálogo, por ahora suspendida.

"Venezuela no tiene poder legislativo, lo destruyeron, y le hemos dado la oportunidad varias veces (a la oposición), a través del diálogo, que rectifiquen, que recompongan la Asamblea y no quieren, no les interesa (...) son unos vagos", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.

El año pasado el Tribunal Supremo de Justicia declaró al Legislativo en desacato alegando el incumplimiento de sentencias, por lo que los actos del Parlamento son considerados nulos por el resto de poderes, cercanos al chavismo gobernante.

Levantar el "desacato" al Parlamento ha sido una de las exigencias de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para concretar un proceso de negociación política con el oficialismo y que ahora se encuentra suspendido tras dos días de reuniones sostenidas en septiembre en República Dominicana.

Maduro acusó hoy al antichavismo de haber "destruido" el Parlamento.

Por otra parte, el mandatario llamó a los venezolanos a votar por los candidatos chavistas en las elecciones de gobernadores que se celebrarán el 15 de octubre, carrera para la que, remarcó, van "ganando" los representantes de la llamada revolución bolivariana.

"El 15 de octubre es una oportunidad de oro para elegir gobernadores que de verdad vengan a trabajar por los sueños de la juventud", dijo y descartó que los candidatos de la oposición puedan cumplir ese propósito.

Comentarios