Piqué deja en el aire continuidad en selección y critica actuación Gobierno

El jugador del Barcelona Gerard Piqué, visiblemente emocionado, ha dejado en el aire su continuidad en la selección española -"si molesto no tengo problema en dar un paso al lado"- al tiempo que ha criticado la actuación del Gobierno y al presidente Mariano Rajoy.

"Si el mister o cualquier persona de la federación cree que soy un problema o molesto no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018", ha dicho con los ojos llorosos el central, que ha recordado que ir a la selección no es "una cuestión de patriotismo, el que va no es el más patriota de todos".

Además, ha criticado la actuación policial durante la jornada de votación en el referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que él ha votado.

"Lo que ha pasado lo ha visto todo el mundo y esta decisión ha empeorado muchísimo las cosas y que es una de las peores decisiones de este país en los últimos 40 años porque solo ha hecho que separar más Cataluña de España y esto puedo tener consecuencias. Pero con un presidente que tiene el nivel que tiene, que no sabe ni hablar inglés, es muy difícil", ha señalado.

Pique ha realizado estas declaraciones después del encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, que el Barcelona ha ganado 3-0 en un partido que se ha disputado a puerta cerrada.

El central azulgrana, que hoy ha votado en el referéndum organizado por la Generalitat de Cataluña, ha dado su opinión sobre lo acontecido en Cataluña.

"Es un partido (el Partido Popular) que utiliza todos sus medios para mentir, porque durante estos años han dicho que era una pequeña minoría y que nos manifestábamos de manera tumultuosa y se ha demostrado que no éramos minoría, porque éramos millones de personas y que no ha sido de forma tumultuosa", ha razonado.

Y, en este sentido, ha añadido: "Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como en los últimos siete años".

Asimismo, el internacional español ha lamentado los enfrentamientos con la Guardia Civil y la Policía Nacional que se han producido en algunos locales de votación del referéndum: "No ha habido ningún acto de agresión en los últimos años y ha tenido que llegar la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar cómo han actuado".

Como ya hizo durante la semana en un mensaje en las redes sociales, el central ha vuelto a apoyar que en Cataluña se celebre un referéndum de autodeterminación.

"Enviaría un mensaje de que cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no, en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo y la gente no podía votar y este es un derecho que tenemos que defender", ha agregado.

Por último, Piqué se ha referido a la decisión de que no se suspendiera el encuentro y se ha mostrado comprensivo con los aficionados que no querían que el encuentro se jugara.

"Al final, nos jugábamos los puntos y La Liga y Las Palmas querían jugar. Había opiniones de todo tipo y al final como club hemos decidido jugar. Creo que no hay que darle muchas vueltas a la decisión. Ha sido la que ha sido y así hemos decidido jugar", ha zanjado.

Comentarios