Monreal y Alexis desencallan al Arsenal

El español Nacho Monreal, autor de un gol, y el chileno Alexis Sánchez, artífice de la primorosa asistencia del segundo, desencallaron este domingo al Arsenal frente al Brighton & Hove Albion y colocaron a los 'Gunners' momentáneamente quintos en la Premier League, igualados a puntos con el Chelsea.

No acusaron en exceso los londinenses el extenuante viaje a Bielorrusia en la Liga Europa, pero para evitar cualquier sorpresa Arsene Wenger introdujo nueve cambios con respecto al equipo que goleó al BATE. La principal novedad fue la presencia de Alexis y Lacazette en la punta del ataque, en un 'once' en el que no estuvieron ni Özil ni Koscielny, lesionados.

En el Brighton, Chris Hughton también movió el banquillo e introdujo tres modificaciones en el 'once' que derrotó hace una semana al Newcastle: el colombiano Izquierdo fue titular por primera vez en liga y ocupó el puesto de Suttner, mientras que el sancionado Hemed y Knockaert dejaron su sitio a Izzy Brown y a Bong, respectivamente.

Después de un primer aviso inicial de Lacazette al palo, fue Monreal el encargado de abrir, en el minuto 16, la cuenta anotadora de los de casa. El defensa navarro aprovechó una sucesión de rechazos en el área, primero tras un disparo de Mustafi y luego en un lanzamiento de Bellerín, para batir a Ryan con la derecha.

No le perdió la cara al partido el Brighton, que intentó responder rápidamente y le metió el miedo en el cuerpo a los de casa con un disparo al palo desde fuera del área de March tras una falta sacada en corto.

La puntilla de los de Wenger llegó al poco de comenzar la segunda parte (m.55), en una magnífica jugada combinativa que finalizó Iwobi con un disparo seco desde el área pequeña tras recibir una magistral asistencia de tacón de Alexis.

Pudo sentenciar el partido el internacional chileno poco después en una jugada en la que, quizá, pecó un poco de individualista y que, tras internarse solo por la izquierda y obviar a sus compañeros en el corazón del área, se sacó un remate que despejó muy bien a saque de esquina Ryan.

El carrusel de cambios mermó ligeramente el ritmo del partido, aunque el Brighton se lanzó a por el gol de la honra y a punto estuvo de lograrlo con un certero remate de cabeza del veterano Murray que se marchó fuera por milímetros.

No se movió más el electrónico del Emirates y el Arsenal certificó una importante victoria que lo coloca momentáneamente quinto en la Premier League, con 13 puntos, los mismos que sus vecinos del Chelsea, y a seis de los equipos de Manchester, City y United, primero y segundo, respectivamente.

