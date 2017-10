América buscará ganar un partido vital en su lucha por salir del descenso

América tendrá un partido importantisimo en su lucha por salir del descenso, cuando desde las 5:15 PM se mida al Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro escarlata con 122 puntos está a dos de Jaguares en la tabla del descenso, y en caso de ganar, quedaría a tres de su rival de hoy, que tiene 128 unidades.

En su último partido de Liga, América no pudo superar a Once Caldas en el estadio Palogrande tras empatar 1-1, y tras la victoria de Jaguares ante Cortuluá quedo en zona de descenso directo, por lo que un triunfo hoy es vital para no alejarse de los de Montería.

Entre tanto, Cortuluá cayó 1-3 precisamente ante Jaguares, y volvió a quedar cerca del fantasma de la segunda categoría, por lo que un triunfo ante el equipo rojo sería importante para escapar de sus perseguidores, además de darle la posibilidad de seguir peleando por un cupo entre los 8 clasificados.

Para este encuentro el equipo del 'Polilla' tendrá el regreso de los laterales Iván Vélez y Juan Camilo Ángulo tras pagar las fechas de suspensión, pero no podrá contar con Elkin Blanco por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, el técnico Nestor Otero podrán contar con la mayoría de su nómina tras el regreso de Diego Chicha después de pagar fecha de suspensión, y la única baja es la de Luis Caicedo quien fue expulsado con roja directa ante Nacional.

El árbitro central para este partido será el antioqueño Wilmar Roldán, quien estará acompañado por los asistentes Cristian De La Cruz y Miguel Roldán.

Posibles formaciones:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez; Darío Botinelli, Johnny Vásquez, Camilo Ayala, Alejandro Bernal; Santiago Silva, Cristian Martínez Borja.

Cortuluá: German Caffa; Mateo Puerta, Jimmy Valoyes, Wanderson Ferreira, Cristian Borja; Diego Chica, Giovanny Martínez, Jhonier Viveros, Feiver Mercado, Michael Balanta; Bryan Fernández.





