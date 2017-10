César Gaviria se desmarca del Santismo y arremete contra sus críticos

Muchas de las tareas que acometió el presidente Santos nos parecen insuficientes y deficientes para modernizar el aparato productivo, para promover la justicia social, para desarrollar el potencial de las regiones, para reducir la desigualdad que como dice el papa es la raíz de todos los males, para aprovechar la bonanza minera e hidroenergética, para hacer del Acuerdo de paz un nuevo punto de partida”.

Reitera que si bien acompañaron la coalición durante ocho años, el presidente, por sus compromisos burocráticos, no les permitió desarrollar con más autonomía las políticas que hubieran querido implementar.

“Lastima que el presidente Santos no nos garantice una elección sin cartas marcadas, por los compromisos que de seguro adquirió antes de su elección. Ha sido vigoroso el apoyo que hemos dado al gobierno sin que se nos hubiera dado la oportunidad de servir al país como lo hubiéramos querido en muchos otros frentes donde se nos margino sin nunca entender las razones que tuvo el presidente para actuar de tal manera”.

Manifiesta que es una lastima la postura de Cambio Radical frente a la paz y que se quieran endilgar como propia la política de viviendas gratis.

“Nos da pesar que nuestro compañero de coalición, Cambio Radical, que siempre tuvo una actitud ambigua frente a los acuerdos haya dado el paso de darle un golpe cotundente a la JEP que es la medula del proceso de paz. La Jep son lo jueces que le van a dar vida a los parámetros del Acuerdo verdad justicia y reconciliación ; para dejar atrás 60 anos de guerra”.

Dedica un párrafo muy fuerte a Alfonso Gómez Méndez, quien criticó la dirección del liberalismo.

“Alguien dijo por allí que somos una camarilla creo que porque esta vez no lograron manipular nuestras Cortes, y tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado detuvieron el afán de un grupito de viudos del poder que logro mañosamente impedir nuestro Congreso el ano pasado. Las preocupaciones y los odios de un ilustre ciudadano que quiere estar en todos los gabinetes y ha pasado en nombre del partido por todas las dignidades del Estado no nos desvelan, y no hemos violado el fuero presidencial de la manera que el quisiera, ni lo haremos para satisfacer sus apetitos”.

Utiliza varias veces en su discurso referencias a las palabras del papa Francisco durante su paso por Colombia, en especial cuando habló de la cizaña en referencia a quienes atacan el proceso de paz.

“Toda el agua sucia ha caído sobre el presidente. La oposición que se le ha hecho al presidente, es inmisericorde, no le han dado cuartel ni un minuto, algo un poco extraño en Colombia. Es hora de cambiar a los unos y los otros. No mas polarización destructiva, malsana, cizaña como nos dice sus santidad la que destruye la paz. Quien crea en Cristo sabe que es la palabra de la reconciliación escrita en nuestros corazones y de el nos viene la voz del cielo que proclama : “ paz a los hombres de buena voluntad”.

Finalmente señala que la crisis de la justicia no se va a resolver con las propuestas del presidente Santos y califica como paños de agua tibia las medidas anunciadas por el gobierno después de que estallara el cartel de corrupción en la justicia

“Esto no se va a resolver con paños de agua tibia, ni con reformas a la justicia apresuradas y mal concebidas, ni con cumbres en la cúpula, ni con referendos. Y la reforma de la justicia no pasa por la reforma de una multitud artículos de la constitución sin armonía , sin propósitos claros”.

