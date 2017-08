Defensa de Zuluaga asegura que no hay garantías procesales en el CNE

Óscar Jiménez, el abogado de Óscar Iván Zuluaga en el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral, aseguró que tiene serias dudas sobre las garantías procesales, que ofrece el organismo electoral en la investigación formal, la cual se adelanta en contra de su defendido por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña de 2014.

“Estamos estudiando la posibilidad de interponer una tutela por la violación a los derechos fundamentales de mis defendidos. Lo que ha pasado es que no he tenido acceso libre a las pruebas, son pruebas ocultas, escondidas, que están guardadas en una gaveta con llave y tengo que pedir a todo el Consejo para que me las muestren, entonces no tengo la libertad completa para hacer el estudio de las pruebas”.

Jiménez aseguró que no se notificará hasta que se entreguen todos los documentos del proceso que se está adelantando. “Como las cinco aclaraciones no existen, entonces me negué a notificarme hasta tanto no me las entreguen para poder hacer la defensa técnica. Nosotros estamos interesados en que no haya dilaciones que conduzcan a la caducidad”.

Así las cosas, el proceso de investigación se dilatará un poco hasta que el CNE resuelva las inquietudes de la defensa de Zuluaga.