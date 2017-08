Encuentran intacta fuente radiactiva robada el martes en México

El Gobierno del norteño estado mexicano de Nuevo León informó que autoridades de protección civil encontraron hoy el densímetro nuclear de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que había sido robado la tarde del martes.

El aparato fue encontrado sin muestras de haber sido abierto o dañado en el estacionamiento de un establecimiento en el municipio de Escobedo, indicó el Gobierno estatal en un boletín.

"Tenemos monitores de radiación y las lecturas arrojan que el blindaje no ha sido manipulado ni expuesto al medioambiente, por lo que no hay riesgo para nadie", explicó Miguel Perales, director operativo de Protección Civil del estado.

Personal especializado de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias asegurará el aparato, de acuerdo con los protocolos correspondientes, señaló el comunicado.

Este miércoles, el Gobierno mexicano había emitido una alerta a cinco estados y a las instancias federales del Sistema Nacional de Protección Civil debido al robo de la fuente radiactiva en Nuevo León.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la alerta a las Unidades Estatales de Protección Civil de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila por el robo de la fuente, "la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor".

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación indicó que la fuente es de bajo riesgo, pero puede ser peligrosa si no se maneja en condiciones de seguridad.

"Si el material no se encuentra en su contenedor, representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje", abundó.

El martes por la noche, el Gobierno de Nuevo León había informado del robo un densímetro nuclear, que se usa para medir humedad y densidad de suelos mediante radiación.

El Gobierno estatal indicó que el aparato fue extraído de una camioneta propiedad de la UANL estacionada en el municipio de San Nicolás, mientras el conductor estaba en un negocio de comida rápida.

México ha tenido al menos otros nueve incidentes de robo de material radiactivo desde finales de 2013, el más reciente de ellos en abril pasado.

El pasado 10 de junio entró en vigor el Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo, el cual incluye medidas de seguridad física orientadas a reducir el número de incidentes por robo o uso malintencionado de material radiactivo.