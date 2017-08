Chile inaugura mayor encuentro de laboratorios fabricación digital del mundo

Innovación, tecnología y sustentabilidad se unen en el mayor encuentro de laboratorios de fabricación digital del mundo (FAB13), que arrancó hoy en Santiago de Chile y que espera atraer a más de un millar de interesados.

La iniciativa se llevará a cabo hasta el 6 de agosto próximo bajo el lema "Fabricando la sociedad", con el propósito de que niños y adultos planteen ideas y proyectos que generen un alto impacto social.

En esta oportunidad, el Centro Cultural Gabriela Mistral, un espacio abierto a todo el público, acogerá diversas actividades relacionadas a la tecnología y la sustentabilidad, desfiles de moda y talleres infantiles, entre otras.

Además, reunirá a expertos internacionales en torno a las últimas investigaciones, proyectos y avances en el área de la fabricación digital, con el objeto de repensar las necesidades de las comunidades globales.

El FAB13, que se realiza en varias ciudades del mundo hace 13 años, está organizado por Fab Lab Santiago, Fab Foundation y The Center for Bits and Atoms del MIT, Estados Unidos.

La reunión congrega anualmente a miles de ingenieros, investigadores, arquitectos, diseñadores y creativos de diferentes partes del planeta, quienes participan en talleres prácticos y teóricos vinculados al diseño y la fabricación digital.

El concepto de FAB13 "es que las personas pueden construir distintos productos mediante la fabricación digital", señalan los organizadores, quienes aseguran que la colaboración y la innovación son elementos clave a la hora de crear.

Entre las actividades gratuitas que se llevarán a cabo en FAB13 destacan talleres de fabricación de drones, textiles digitales, robótica, generación de energía e impresión 3D.

"En los últimos años, Chile ha logrado índices económicos que lo sitúan como un país en vías de llegar al desarrollo, sin embargo, aún existen brechas en determinadas áreas que dificultan el proceso de construcción de una sociedad desarrollada", afirmaron los organizadores.

Por esta razón, FAB13 abordará ejes estratégicos como ciudad, vivienda, innovación, medioambiente, energía, educación y descentralización, entre otros.