El reclamo del Ñoño Elías al gobierno Santos

Cristina Plazas aseguró que el senador Bernardo Miguel Elías saqueó el ICBF durante 16 años y manifestó que durante su paso por la entidad logró quitarle el control que tenía sobre los recursos de la niñez en el departamento de Córdoba.

Ante estas declaraciones el congresista prácticamente rompió sus relaciones con el gobierno que ayudó a elegir.

@BernardoEliasV: No sabía que desde el gobierno me odiaran tanto. Lástima no haberlo sabido antes. A esas personas deseo que Dios les sane el corazón. Pa' lante !

El senador del Partido de La U con más de 140 mil votos en las pasadas elecciones siente que el gobierno lo ha maltratado y lo ha dejado solo en los recientes escándalos de corrupción que lo salpican y que pasan por Odebrecht y los líos de contratación en el departamento de Córdoba.