Roberto Prieto hizo lobby ante la ANI por otras multinacionales además de Odebrecht

Caracol Radio tiene en su poder la transcripción completa del interrogatorio que rindió el director de al ANI, Luis Fernando Andrade, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el pasado 20 de junio, como involucrado en el proceso que se le adelanta al presidente Juan Manuel Santos por la presunta infiltración de dineros de Odebrecht en la campaña de 2014.

Esta declaración fue remitida a la Fiscalía hace ya varios días y habría sido clave para la compulsa de copias del ente acusador a la Corte Suprema para investigar a los congresistas salpicados en este escándalo.

Allí Andrade relata en detalle cómo Roberto Prieto se acercó a la ANI no solo para preguntar por la vía Ocaña – Gamarra, en manos de Odebrecht, sino que además se presentó como intermediario de otras tres constructoras extranjeras para importantes obras de infraestructura.

Menciona a las firmas Rubau de España, Queiroz Galvao de Brasil, como interesados en la via Cucuta – Sardinata, y a la firma italiana IMPREGILO como posible contratista para el segundo túnel de La Línea.

“Su principal interés en estas reuniones era que consideráramos propuestas para hacer el segundo túnel de la línea… En esa época nos comentó del interés que tenía la firma IMPREGILO de hacer el segundo túnel…En diciembre nos trajo y nos presentó a una firma que se llama brasileña que se llama Queiroz Galvao que estaba interesada en presentar una oferta de iniciativa privada… y también una firma española que se llama RUBAU interesada en hacer la vía Cucuta – Sardinata”

Asegura que Roberto Prieto nunca llegó ante él como un lobista y lo describió como una persona pública, cercana al presidente, que a título personal mostraba preocupación o interés por los avances de proyectos de infraestructura.

“Actuaba como interesado particular, nos indicaba su preocupación de que estos proyectos no avanzaban y quería saber el estado de los trámites y presentarnos compañías que en su opinión podían hacer los proyectos… Nunca se presentó como lobista ni como gerente de la campaña del presidente… pero obviamente era de conocimiento común que había tenido un papel muy importante en la campaña y que era muy cercano al gobierno… El siempre manifestaba su interés en ayudar para que estas obrar arrancaran rápido”.

Andrade señala además el contexto en el que salen a relucir los nombres de los congresistas involucrados en este episodio manifestando que vio ese interés como normal, dada la envergadura del proyecto en departamentos como Cesar y Norte de Santander, por donde pasa la vía Ocaña – Gamarra. Allí salen a relucir los nombres del senador Bernardo ‘ÑOÑO’ Elías, Manuel Guillermo Mora, Alejandro Chacón, Ape Cuello y Ciro Rodríguez, quienes gestionaban constantes reuniones con Andrade a través de Juan Sebastián Correa, un funcionario de la ANI imputado por la fiscalía y preso por este caso.

“Como ya lo he dicho en la fiscalía, en la procuraduría y en la Corte Suprema es normal que en este tipo de adicciones se presenten intereses por parte de personas…Desde el punto de vista del congreso de la República está el senador Bernardo Elías, el representante Ape cuello de Cesar y de Norte de Santander un interés en algún momento por parte del representante Ciro Rodríguez por parte del senador Manuel Guillermo Mora y por parte del representante Alejandro Carlos Chacón”.

Luis Fernando Andrade deja claro que en la adición de la vía Ocaña - Gamarra actuó apegado a la ley, pero además apoyado en una consulta al Consejo de Estado que hizo la ministra de transporte Cecilia Álvarez y señala también que para el tema de los dos peajes se necesitaba autorización e intervención expresa de ese ministerio.

“Nosotros tenemos la autonomía de hacer la negociación de los contratos de los interventores, de revisar los estudios y suscribir los contratos, sin embargo esa autonomía está limitada por otras decisiones que tienen que tomar otros órganos del Gobierno…En esta ocasión estábamos sujetos a obtener algunas aprobaciones del Ministerio de Transporte”

Sobre Juan Sebastián Correa, el enlace de la ANI en el Congreso de la República, y que ya está preso por este escándalo, dijo que era un funcionario que hacía bien su trabajo de relacionista público, pero que le mintió sobre su relación con Otto Bula. Cuenta que cuando estalló el escándalo le preguntó si conocía al ex congresista y este lo negó, pero que luego de las revelaciones de los medios confesó que sí lo conocía y que se había reunido con él en varias ocasiones.

"Cuando él estaba empleado y se desató este escándalo del cual estamos hablando, en una primera ocasión él me negó que conocieran señor Bula, pero cuando surgieron las noticias de que él se había reunido con el señor Giraldo y el señor Bula, me reconoció que efectivamente lo conocía y me dijo que lo había conocido a través de una de las secretarias de las comisiones del Senado y que era pariente del señor Bula".

En esta diligencia también reposan fragmentos del interrogatorio de Roberto Prieto en los que el ex gerente de la campaña del presidente Santos asegura que como ciudadano conoció de la molestia de Odebrecht con la ANI por temas contractuales y que en ese contexto lo que hizo fue acercarse de manera institucional para tender un puente y que ese problema se pudiera solucionar.

Luis Fernando Andrade reconoce haber tenido siete reuniones con Roberto Prieto y varios encuentros con directivos de Odebrecht durante visitas a los tramos de la Ruta del Sol.