Ley de amnistía debe modificar la edad para juzgar el reclutamiento de menores

Ante la sala plena de la Corte Constitucional en audiencia pública por el estudio de la constitucionalidad de la ley de amnistía 1820 de 2016, el procurador Fernando Carrillo advirtió que la ley debe penalizar el delito de reclutamiento forzado desde que la víctima tenga 18 años y no desde los 15 cómo está establecido.

El procurador dijo que la ley tal cual cómo está "no se ajusta a la Constitución y no se puede caer en la trampa de que la norma se puede aplicar". Señaló que "si hay reclutamiento entre los 15 y los 18 se está hablando de un crimen de guerra".

El procurador pidió entonces dar vía libre a la ley de amnistía pero condicionándola a ampliar la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Por su parte el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, pidió a la Corte avalar la ley pero ninguna modificación. "La ley 1820 de 2016 no otorga tratamientos especiales de justicia más allá de la Amnistía o indulto para lo cual se cumplieron las mayorías exigidas en el artículo 150, núm. 17, y es importante aclarar que los regímenes de libertades dispuestas en la ley 1820 son beneficios de libertad condicional y transitorio, los cuales no consolidan situaciones jurídicas y por lo tanto no pueden confundirse con los tratamientos especiales de justicia que serán impuestos de manera efectiva por la JEP"