Periodistas y empleados humanitarios de EEUU podrán viajar a Corea del Norte

EE.UU. anunció hoy que periodistas y trabajadores humanitarios pueden solicitar una exención a la prohibición de viajar a Corea del Norte con pasaporte estadounidense que entra en efecto el próximo 1 de septiembre.

El Departamento de Estado envió hoy una notificación al Registro Federal en la que especifica las cuatro categorías bajo las que se puede solicitar permiso para un viaje de ida y vuelta a Corea del Norte.

Se trata de periodistas que vayan a cubrir información al país asiático, empleados de Cruz Roja Estadounidense o del Comité Internacional de Cruz Roja, otros trabajadores humanitarios y cualquier otra persona cuyo viaje se considere "de interés nacional".

A partir del 1 de septiembre será delito en EE.UU. tratar de viajar con pasaporte del país a Corea del Norte si no se ha obtenido una autorización bajo alguna de esas cuatro categorías.

La prohibición de viaje, anunciada el 21 de julio, estará vigente un año a no ser que el secretario de Estado, Rex Tillerson, decida extenderla o revocarla.

Además, las personas que actualmente se encuentren en el país asiático con pasaporte estadounidense "deberían abandonar Corea del Norte antes de que la restricción de viaje entre en vigor" el 1 de septiembre, precisó el Departamento de Estado en un comunicado.

El anuncio del veto de Washington se produjo un mes después del fallecimiento de Otto Warmbier, un estudiante que viajó como turista al hermético país y acabó en coma tras ser condenado a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda.

El Departamento de Estado justificó el 21 de julio la prohibición de viaje debido a "las crecientes preocupaciones por el grave riesgo de arresto y detención a largo plazo bajo el sistema legal norcoreano".

El joven Warmbier contrató los servicios de Young Pioneer Tours para viajar a Corea del Norte a finales de 2015.

Al término de su viaje como turista, fue detenido y sentenciado a 15 años de trabajos forzados tras ser acusado de robar un cartel de propaganda del hotel en el que se hospedó.

Corea del Norte liberó a Warmbier el pasado mes de junio en estado de coma y murió seis días después ya en EE.UU., a los 22 años.

Su fallecimiento puso en cuestión la opaca industria de los viajes turísticos a Corea del Norte y el peligro que puede suponer entrar al país.

Corea del Norte tiene detenidos al menos a otros tres estadounidenses, según recogen medios norteamericanos.

Dos de ellos trabajaban en la única universidad privada del país, la Pyongyang University of Science, donde están empleados actualmente varias decenas de estadounidenses.

EE.UU. no ha indicado si esos trabajadores podrán seguir en Corea del Norte, porque su notificación solo se refiere a la prohibición de viajar a ese país con pasaporte estadounidense.

En el sector de las agencias de viajes, muchos ya se esperaban que Washington impusiera un veto, principalmente para evitar que más estadounidenses sean detenidos por un régimen que los utiliza como moneda de cambio.

No obstante, la medida puede no tener el efecto esperado, pues Corea del Norte expide los visados por separado y no los estampa en los pasaportes, procedimiento que también han utilizado las autoridades cubanas y que han aprovechado muchos estadounidenses para visitar la isla como turistas pese a las restricciones.