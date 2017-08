Moreno dice que tomará "decisiones" en casos de corrupción en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó hoy que no se manifestará por el momento sobre las acusaciones de presunta corrupción que salpican a su vicepresidente Jorge Glas y a varios exfuncionarios, pero aseguró que tomará "decisiones".

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio presidencial de Carondelet, poco antes de reunirse con delegados de los gobiernos provinciales, Moreno afirmó que "no se va a manifestar".

"Voy a tomar decisiones sí, pero no me voy a manifestar. ¿Que si tengo una opinión personal?. Claro que la tengo, pero un mandatario tiene que ser honesto en cumplir con la tarea de dejar que cada función se exprese independientemente", dijo en declaraciones que recoge el diario El Comercio.

Glas, así como varios exfuncionarios, son el centro en las últimas semanas de graves acusaciones de corrupción en tramas supuestamente relacionadas con la empresa Odebrecht, y los llamamientos a su procesamiento se han intensificado a raíz de un audio difundido en Brasil en la que su nombre es mencionado.

Según el medio, Moreno reconoció que le han preguntado por qué no defiende, o por qué no ataca, por ejemplo, a un integrante de su Gobierno que está siendo objeto de severas acusaciones por parte de la oposición o por parte de gente que está interesada en ello.

"Les he dicho sería una traición a mi propio concepto de que debe haber libertad para que cada función cumpla con la tarea que la Constitución y el pueblo le ha asignado", añade El Comercio.

Según el mandatario, su palabra podría exculpar a una persona que es culpable, "porque la persona que tiene a cargo una función podría interpretar que mis ideas y criterios es el dictamen a favor o en contra".

En un comunicado sobre el evento, el Departamento de Comunicación de la Presidencia no incluye sus declaraciones sobre Glas y los exfuncionarios, pero matiza que el mandatario ve encuentros como el de hoy con los prefectos como algo "esencial", porque "aunarán esfuerzos para luchar y denunciar la corrupción".

"Quiero que mi Gobierno sea el más honesto de la historia y ustedes son parte de él", les dijo a los 23 representantes de gobiernos provinciales.

La llamada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo no estatal, volvió a pedir hoy la renuncia del Vicepresidente a raíz del audio difundido.

"La divulgación en las últimas horas de información que confirmarían que el vicepresidente Jorge Glas está involucrado en graves delitos de corrupción, han configurado un panorama político en el cual la representatividad de la segunda autoridad de Ecuador no solo se halla cuestionada, sino irrespetada de manera general", dice el comunicado de la CNA.

Por su parte, y después de una rueda de prensa el martes, Glas se dirigió hoy nuevamente a la "opinión pública" en una carta en la que denuncia ser objeto de "persecuciones", "pedidos de juicios políticos", "difamaciones" y "amenazas personales".

"Me han acusado de todo y no han podido probar nada, porque no he hecho nada malo. Pero sé que no necesitan pruebas para seguir atacándome hasta destruirme", señala en una misiva en la que, además, inicia una confrontación con Moreno por decisiones políticas que considera "un engaño" al movimiento Alianza País y al pueblo.