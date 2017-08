Poder electoral en Venezuela descalifica acusación de fraude de Smartmatic

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, calificó hoy de irresponsable la denuncia de la empresa encargada de contar los votos en el país, Smartmatic, que acusó al organismo de manipular el dato de participación en una elección celebrada el domingo.

"Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral", dijo Lucena en una declaración a medios tras ponderar el reporte de Smartmatic como una "opinión sin precedentes".

En este sentido, reiteró que la empresa "participó en todas las auditorías" previas a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno y celebrada el domingo, por lo que sus críticas al CNE venezolano "supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de totalización".

No obstante, aclaró: "No es una empresa privada radicada fuera del país la que garantiza la transparencia y credibilidad del sistema electoral venezolano (...) Su único rol es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados".

El consejero delegado de Smartmatic, Antonio Múgica, dijo hoy en una rueda de prensa desde Londres que gracias a la existencia de un "robusto sistema automatizado de votación" puede saberse que "sin lugar a dudas (...) hubo manipulación del dato de participación".

Según el CNE, 8 millones de venezolanos participaron en esta elección, el 41.43 del censo electoral.

"Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", agregó la compañía.

Estas aseveraciones, a juicio de Lucena, "fueron emitidas en un contexto de agresión permanente iniciado desde hace dos semanas contra el Poder Electoral venezolano por el único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta".

Dijo también que el CNE "se reserva acciones legales que corresponden a tan irresponsables afirmaciones" y que las mismas se producen luego de tres días de "paz", donde ha mermado la oleada de manifestaciones que inició en Venezuela hace cuatro meses y que ha dejado 121 muertos y casi 2.000 heridos.

"Hemos defendido las elecciones y sus resultados en otros momentos difíciles (...) y vamos a defender el derecho que tienen los venezolanos a expresar en paz y democracia", agregó.

La oposición venezolana, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y numerosos gobiernos se han negado a reconocer este resultado así como la convocatoria de un proceso constituyente por no incluir un referendo previo, como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual Carta Magna.