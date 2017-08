El expresidente salvadoreño Funes dice que Fiscalía lo acusará de lavado

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) dijo, en publicaciones de sus redes sociales y difundidas hoy por la prensa local, que será acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero.

"Tengo información de que la FGR me acusará de lavado de dinero y me relacionará arbitrariamente con inmuebles con los que no tengo nada que ver", señaló el exmandatario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente asilado en Nicaragua, en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Funes, la institución, dirigida por el fiscal general Douglas Meléndez, ha "fabricado" un caso de lavado basándose en declaraciones de un testigo con criterio de oportunidad, que busca no ser procesado por delitos similares.

Funes, quien ejerció el periodismo durante unos 20 años antes de ser presidente, acusa a Leonel Flores, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de ser dicho testigo: "para salvar su pellejo a cambio de acusarme".

Una corte civil salvadoreña resolvió en diciembre de 2016 que Flores se enriqueció de forma ilícita durante su administración en el ISSS en más de 600.000 dólares, el proceso que terminó con este fallo fue ordenado por la Corte Suprema por los indicios encontrados por la Sección de Probidad de este órgano.

Funes, uno de sus hijos y su exesposa y actual secretaria de Inclusión Social del Gobierno, Vanda Pignato, afrontan un juicio civil por el supuesto enriquecimiento ilícito en unos 700.000 dólares.

El 6 de septiembre de 2016, el Gobierno de Nicaragua concedió asilo a Funes, a su compañera, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años; Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años.

El expresidente y la ex primera dama, de origen brasileño, también fueron salpicados recientemente por el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht en Brasil y por la que la Fiscalía salvadoreña tiene abierta una investigación.

Funes fue el primer presidente en llegar al poder de la mano de la otrora guerrilla del FMLN, partido que se mantiene en el Gobierno con el excomandante Salvador Sánchez Cerén.