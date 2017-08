Piden en Chile tomar medidas "inmediatas" ante el tráfico de haitianos

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados chilena, llamó hoy al Ministerio del Interior a tomar medidas "inmediatas" ante un supuesto tráfico de inmigrantes haitianos por "bandas organizadas de delincuentes".

En un comunicado público, Tarud consideró que la inmigración es "un tema de Estado que no hay que politizar" y llamó al Gobierno a agilizar la ley sobre esta materia, la más antigua de Suramérica, promulgada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Según un informe presentado este martes en el Parlamento por el director general de Asuntos consulares de la Cancillería, entre enero y julio ingresaron a Chile 44.289 inmigrantes haitianos, más que el total de los que arribaron durante todo el año 2016, que sumaron 43.898.

El diputado indicó que la comisión que integra ha actuado "con mucha seriedad y mucha responsabilidad" y que hace "más de 2 meses", le enviaron un oficio al Gobierno en el que le señalaron su "enorme preocupación" por el tema.

"Aquí hay bandas organizadas de delincuentes que están trayendo inmigrantes haitianos, y a estos inmigrantes les cobran más de seis mil dólares, pero además los mantienen en lugares donde ellos mismos les cobran el arriendo, eso significa un tráfico de personas, por lo tanto, es inaceptable", denunció.

Por ello, el parlamentario hizo un llamamiento al Ministerio del Interior para que tome medidas "inmediatas" porque ver las condiciones en las que se están los haitianos son "un desprestigio para el país".

Respecto del sistema de visados, Tarud precisó que permite "en cierto modo" controlar la situación pero añadió que "no es cien por ciento efectivo, ya que lo más importante es combatir a las bandas de traficantes que hay en el país hoy en día".

"Tenemos un decreto de la junta militar del (19)75 y eso no puede proseguir, tenemos que tener una ley moderna, entiendo que el Gobierno ha estado trabajando en ello, no obstante, no han compartido ninguna información con nosotros los parlamentarios de la comisión de Relaciones Exteriores", insistió.

Tarud, miembro del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), reiteró que el Gobierno debe tomar medidas "y apurar la ley de inmigración moderna con respecto a los tiempos que vive Chile".