Exportaciones de Colombia a Venezuela no llegarán a US $ 400 en el presente año: Analdex

Las relaciones comerciales y de turismo entre Colombia y Venezuela se encuentran muy afectadas por la compleja situación política y económica que se vive en el vecino país.

La presidente de Anato, Paula Cortés manifestó que en materia de turismo el ingreso y salida de viajeros en ambos destinos se han visto impactados de forma negativa para las agencias de viaje.

Señaló que el panorama es muy difícil debido a que las principales aerolíneas están cancelando los vuelos a Venezuela, con efecto directo en materia de turismo.

Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina afirmó que en estos momentos las exportaciones a Venezuela han perdido su dinámica de años atrás cuando se vendían en promedio anualmente unos US$ 6.000 millones y en el presente año no van a superar los US$ 400 millones.

Dijo que el panorama comercial entre las dos naciones es muy difícil debido a los problemas cambiarios que ha adoptado el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.