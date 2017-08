Ex ministro de Hugo Chávez asegura que hubo trampa en elección Constituyente

El ministro de turismo durante el gobierno de Hugo Chávez, Andrés Izarra, publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que hace referencia a la denuncia de manipulación de datos realizada por la empresa Smartmatic.

Izarra aseguró que “hubo trampa en la elección” y dice que ahora varias fuentes, incluyendo un reporte de Reuters, revelan que existió fraude en la entrega de datos por parte del Consejo Nacional Electoral.

El ex ministro señaló que “hay dudas que se deben despejar” con respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo aclaró a la oposición que no está de su lado y dijo: “conmigo no cuenten jamás”.