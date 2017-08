Uruguay exhorta a Venezuela para que libere a todos los "presos políticos"

Uruguay exhortó al Gobierno de Venezuela a liberar a "todos los presos políticos", incluidos los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron trasladados a una cárcel militar en la madrugada de hoy.

Montevideo, 1 ago (EFE).- Uruguay exhortó al Gobierno de Venezuela a liberar a "todos los presos políticos", incluidos los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron trasladados a una cárcel militar en la madrugada de hoy.

"El Gobierno de la República Oriental del Uruguay exhorta una vez más al Gobierno de dicho país (Venezuela) a que libere a todos los presos políticos", señala el comunicado difundido hoy por la Cancillería.

Además, el escrito hace un llamado a que el Gobierno de Nicolás Maduro asegure el "pleno goce de los derechos humanos de los detenidos" y recuerda que es su responsabilidad velar por la "integridad física" de estos.

La Cancillería uruguaya reiteró su compromiso con la "búsqueda de una solución política, negociada y duradera que ponga fin a la violencia y a la paralización de la sociedad venezolana".

"El encarcelamiento político no contribuye a dicha solución", sentencia el escrito.

Este martes, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, calificó a la situación que vive el país caribeño como "un desastre".

"Un desastre, la verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo, me parece que la soberbia no es buena consejera", expresó a la prensa.

López y Ledezma fueron puestos de nuevo en celdas de la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, de donde habían sido sacados para cumplir sus penas de prisión bajo arresto domiciliario.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró que ambos planeaban fugarse y por ello les fue revocado el arresto domiciliario en que se encontraban y fueron llevados de nuevo a la cárcel.

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir y tras pasar dos meses detenido en Ramo Verde recibió una "medida cautelar sustitutiva de libertad" y por motivos de salud estaba en arresto domiciliario.

López, por su parte, pasó el pasado 8 de julio a situación de arresto domiciliario después de su encarcelamiento de más de tres años en Ramo Verde, donde sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.