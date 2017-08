Schneemann, de las primeras artistas feministas, llegará al MoMA en octubre

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) rendirá tributo a la estadounidense Carolee Schneemann, considerada parte de la primera generación de artistas feministas, con una retrospectiva que reunirá a partir del próximo mes de octubre cientos de sus obras, informó hoy la institución.

La exposición "Carolee Schneemann: Pinturas Cinéticas" pone de relieve las investigaciones de la artista sobre la percepción social del cuerpo femenino y los prejuicios sexuales y culturales que afectan a su narrativa artística tradicional.

El trabajo de Schneemann tuvo un fuerte impacto en las generaciones posteriores, y fue descrita como una de las artistas multidisciplinares más innovadoras de la segunda mitad del siglo XX, que trabajó la pintura, la fotografía, el vídeo, así como las actuaciones y las instalaciones, entre otros formatos.

La muestra, que reúne unas 300 obras de los más de 60 años de producción artística de Schneemann, podrá verse en el PS1, la sede del MoMA que tiene como objetivo seguir el arte más arriesgado, entre el próximo 22 de octubre y el 11 de marzo de 2018.

La exposición incluye ejemplares de las primeras pinturas de la artista, elaboradas en los años 50 y que han sido expuestas en contadas ocasiones, así como obras de los años 60, en las que integra objetos encontrados, elementos mecánicos e intervenciones pictóricas.

Schneemann, que con los años se convirtió en una de las protagonistas de la comunidad artística vanguardista de Nueva York, utilizó su propio cuerpo en sus obras, con las que trataba de responder a las representaciones de sexualidad llevadas a cabo mayoritariamente desde la perspectiva de artistas masculinos.

La estadounidense también destacó con representaciones teatrales innovadoras en los 60 y 70, y con sus instalaciones multimedia en los 80, 90 y a principios del siglo XXI con los que exploró la iconografía feminista, la intimidad y la pérdida personal, así como desastres políticos o la destrucción de la guerra.

Entre las obras expuestas estarán "Four Fur Cutting Boards", de 1963, "Eye Body: 36 Transformative Actions", del mismo año, y "Up to and Including Her Limits", de 1973 a 1976.