Paris Hilton, sobre sus cinco años de DJ en Ibiza: 'Jamás pensé que tendría tanto éxito'

La polifacética Paris Hilton ha demostrado en las últimas semanas que no podría sentirse más satisfecha de estar una vez más de vuelta en Ibiza, una estancia que nada tiene que ver con su necesidad de tomarse unas buenas vacaciones sino con su compromiso anual con la mítica discoteca Amnesia, en la que se erige como una de sus DJs residentes más célebres desde hace ya cinco veranos.

Aunque su decisión de probar suerte en el mundo de la electrónica en el año 2010 fue recibida con escepticismo, cuando no abiertamente con burlas, por parte de expertos y aficionados a este género musical, lo cierto es que la presencia de la rubia heredera en el club más famoso de la isla ha demostrado ser todo un éxito, hasta el punto de que cada año resulta tarea imposible encontrar entradas para asistir a sus espectáculos.

"La verdad es que está todo vendido, y cada noche la sala está completamente a rebosar de gente bailando y disfrutando al máximo. Todos los años añadimos cosas nuevas y damos un paso adelante", explica orgullosa la heredera del imperio hotelero Hilton a la revista Billboard.

Ya sea por el reclamo que se desprende de su trayectoria televisiva y su famoso apellido, por una genuina habilidad en el manejo de los platos o por una presencia escénica que hipnotice a las masas, desde que debutara como pinchadiscos en la 'after party' de un concierto de Jennifer Lopez a principios de esta década, Paris puede presumir a día de hoy de ser una de las figuras más cotizadas del circuito internacional.

"Empecé a pinchar hace siete años. Mi primer show fue para cerrar un concierto de Jennifer Lopez en Brasil, delante de 30.000 personas. Me encantó y me lo pasé genial a pesar de los nervios, y a partir de ahí me interesé por aprender más sobre la técnica y el arte. A día de hoy utilizo los nuevos platos Denon y son geniales, me resultan muy cómodos", explicó a la misma publicación antes de incidir en la notable evolución que ha venido experimentando en todo este tiempo.

"Jamás me imaginé que acabaría teniendo tanto éxito y desde luego he aprendido muchísimo. La primera vez que actué estaba tan nerviosa, era tan tímida, pero ahora que llevo tantos años siento que estoy en mi medio natural. Disfruto mucho cada vez que noto que he mejorado, y la energía de la gente me sube el ánimo", apuntó la extrovertida Paris, quien también planea resucitar su carrera en la música pop con el lanzamiento de un sencillo llamado 'Summer Reign'.