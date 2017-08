La cantante ha estado en varios evento en lo que ha generado varios comentarios por su notable subida de peso. Pero en la red carpert del estreno de la Valerian en Londres fue donde más la criticaron.

En este evento la cantante lució un vestido rojo largo, que aunque no se veía su cuerpo, por el tamaño de sus senos empezaron los comentarios sobre su peso.

La artista ya había publicado en sus redes sociales "Si no puedes conmigo en mi Gucci Mane de 2007, no me mereces en mi Gucci Mane de 2017”