Turismo uruguayo busca combatir cambio climático pese a postura de Trump

El Ministerio de Turismo de Uruguay busca revertir los efectos del cambio climático promoviendo un plan de turismo sostenible amigable con el medioambiente, frente a la postura tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo indicó hoy la ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian, durante su disertación en un desayuno de consulta de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación.

"Lamentablemente, el presidente actual de los Estados Unidos dice que no existe el cambio climático, pero existe, es una realidad, nos está golpeando la cara y nosotros tenemos que atenderlo", apuntó Kechichian.

La ministra se refirió a la iniciativa de un proyecto piloto denominado "Sello Verde Turístico" que se desarrollará durante 2017-2018 en las áreas costeras sureste y noroeste del país con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una de las más importantes para consolidar un turismo más sostenible.

Kechichian indicó que esta es una herramienta de "sostenibilidad ambiental" que se implementará con énfasis en el denominado "Corredor de los Pájaros Pintados" del país y que se enmarca dentro de un tema como es el cambio climático, que es uno de los más relevantes "sobre la mesa" en ese sector.

Por otro lado, la ministra se refirió al crecimiento de las cifras del turismo el mundo y la región en relación a las de Uruguay.

En particular destacó que el turismo en su país creció un 12,3 % en 2016, un porcentaje que es más de tres veces superior que el del mundo, que creció casi un 4 %.

Este incremento del turismo uruguayo duplica las cifras de Suramérica, que fue una de las regiones con mayor crecimiento, con un 6 % en el mismo período, según cifras oficiales de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

En ese sentido, la alta funcionaria dijo que el país ha avanzado "muchísimo" desde 2004, cuando 1.870.000 personas visitaron Uruguay, en relación a los 3.328.450 que lo hicieron el pasado año.

Asimismo, la ministra resaltó la importancia que la tecnología y las redes sociales han tenido en la promoción de Uruguay como destino turístico en el mundo,

"El ministerio está aprovechando todas estas oportunidades (...) la tecnología nos permite hoy ser asertivos, mandarles el mensaje exacto a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres, a los diferentes segmentos sociales", sentenció

"Es una herramienta fantástica en el siglo XXI a la que tenemos que prestarle atención", puntualizó.

Sin embargo, Kechichian apuntó que Uruguay enfrenta aún varios desafíos, que no son ajenos a la situación económica de la región.

"Hay que mirar el contexto y el contexto de la región es un contexto complejo, de una Argentina que no termina de despegar y de un Brasil que no solo no despega sino que ha decrecido su economía en forma permanente en los últimos años sumado a una crisis institucional que lo hace todavía mas difícil", aseveró.

De todas formas, recalcó que el país va en buen camino con sus políticas actuales.

"Yo creo que las certezas que Uruguay está dando y el crecimiento que tiene previsto nos indica que vamos bien, más allá de que hay muchas cosas sobre las que seguir trabajando", concluyó.