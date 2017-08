Uruguayos correrán contra la desigualdad de género en septiembre

El Instituto Nacional de la Juventud (Inju) de Uruguay presentó hoy su ya clásica correcaminata de cinco kilómetros que se realizará el próximo 16 de septiembre simultáneamente en distintos puntos del país y que en esta oportunidad llevará el lema "Nos mata la desigualdad de género".

"Este tema tiene que ser puesto arriba de la mesa cada vez con más fuerza y los jóvenes asumimos ese compromiso, reafirmamos que no solo nos preocupan temas particulares de la etapa de la juventud sino que estamos para protagonizar las grandes temáticas que hay en el Uruguay", dijo a la prensa el director del Inju, Federico Barreto, quien asumió hoy oficialmente dicha función.

La carrera se realizará en 22 puntos del país y en la mayoría de ellos se realizará en simultáneo, lo que se configura como una de las actividades deportivas más grande del país con una participación cercana a unas 30.000 personas.

El evento deportivo organizado por el Inju ha tenido diferentes lemas durante las seis ediciones previas y en este caso se planteó por primera vez introducir la desigualdad de género como tema central.

"Desde la juventud queremos dar un mensaje muy claro que es basta a la violencia basada en género, basta a la desigualdad de género", expresó el director del Inju, organismo que se inscribe en el seno del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Barreto hizo énfasis en la necesidad de que el Estado y toda la sociedad impulsen un cambio social y subrayó la intención de los jóvenes en transformarse en protagonistas de esa lucha.

"A veces dicen que los jóvenes perdieron los valores y no es que los perdimos, en algunos casos vinimos a romper con viejos valores, vinimos a luchar contra viejos valores", concluyó Barreto.

Por su parte, también estuvo presente en el lanzamiento la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti, quien dijo que ve una voluntad de cambio institucional respecto a la postura frente a la desigualdad de género.

"El cambio cultural se logra concretar cuando las instituciones, sobre todo las instituciones del Estado que representan valores, cambian. Que el Inju, a través de una de sus acciones públicas más importantes como es la 5K, se ponga como camiseta que nos mata la desigualdad de género habla de una voluntad de cambio institucional muy importante", aseguró Mazzotti.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, también aprovechó la oportunidad para destacar el protagonismo de los jóvenes en su lucha contra la desigualdad de género y dijo que no es verdad que no se preocupen o que no tengan intereses.

"Quienes organizan, quienes impulsan y quienes están a la cabeza de la carrera por la justicia social, por combatir la desigualdad de género y todas las desigualdades, de esta carrera contra la injusticia, contra esos valores que efectivamente no nos representan, son los jóvenes", sostuvo Arismendi.

La carrera, gratuita y en la que puede participar gente de cualquier edad, pondrá fin al "mes de la juventud" que inició hoy y que tendrá diversas actividades durante todo agosto y los primeros días de septiembre.