Si Márquez quiere pelear o no, lo apoyaremos, afirma su promotor

El promotor Fernando Beltrán, quien ha guiado parte importante de la carrera del estelar mexicano Juan Manuel Márquez, dijo este martes que el púgil tiene en sus manos la decisión de seguir o no en el boxeo y él apoyará la que tome.

Márquez, quien este mes cumplirá 44 años, se entrenaba para reaparecer el 19 de agosto después de más de tres años de inactividad, pero una lesión en el hombro izquierdo retrasó su eventual regreso al cuadrilátero.

"No quiero ser irresponsable con una declaración. Si él quiere pelear, vamos estar con él y si no quiere pelear, también", declaró un enfático Beltrán en conferencia de prensa ofrecida en Ciudad de México.

"No puedo responder si peleará o no, antes lo hice porque platiqué (hablé) con Juan Manuel y ya teníamos un fecha, pero ahora no hemos platicado, lo haremos esta semana y lo que decida lo vamos a apoyar", ratificó.

Márquez peleó por última vez el 17 de mayo de 2014 ante Mike Alvarado en Los Ángeles (California, EE.UU.) y ganó por decisión unánime en 12 asaltos.

Beltrán dijo que Márquez es un atleta y "como boxeador es el que probablemente en el mundo más sabe" qué decisión tomar.

"Es un boxeador completísimo, no lleva una vida disipada y la mejor prueba es su edad y todavía puede subir al cuadrilátero y combatir", apuntó.

Al final, el promotor, quien visitó la capital mexicana con el campeón mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Miguel Berchelt, manifestó su deseo: "Me gustaría verlo (a Juan Manuel) una vez más".

En 24 años de carrera, Márquez registra 56 triunfos, 40 por la vía rápida, 7 derrotas y un empate.