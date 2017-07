Kris Jenner a sus 61 años enciende las redes sociales gracias a una publicación en la cual luce un diminuto bikini. La encargada de publicar esta imagen fue su hija Khloe Kardashian.

La foto está acompañada de la frase "Kris Jenner looking like a snack! 👀 I see you mommy! #6KidsAndBad!", que en español dice ¡Kris Jenner luce como un aperitivo! ¡Te miro mami!

Alguno de los comentarios dice que ha logrado tener ese cuerpazo gracias a las cirugías y otros por un retoque en Photoshop.