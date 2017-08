El cierre de Centro Pediátrico que deja a los niños sin atención

Una nueva preocupación tienen los trabajadores de Medimás y la red de clínicas de Esimed, pues hasta ayer funcionó el conocido Centro Pediátrico de la Calle 100, en Bogotá. Una decisión que se tomó antes de que empezara a funcionar la nueva EPS que reemplazó a Cafesalud.

En el documento que ordena el cierre, conocido por Caracol Radio, se asegura que la decisión se tomó por "optimización de recursos y capacidad instalada" y supuestamente se trasladaría la prestación del servicio a la Clínica Esimed Materno Infantil. (Ver documento).

"Para los pacientes y usuarios no hay ningún tipo de atención. Ellos aseguraban que iban a habilitar el centro Materno Infantil, pero la clínica no fue habilitada por la Secretaría de Salud. Por consiguiente no hay un sitio para la atención de urgencias", dijo Mauricio Ruiz, trabajador del Centro.

Según él, hay pacientes hospitalizados y de urgencias que no están siendo atendidos en este momento.

A esto se suma que los empleados del Centro Pediátrico están sin un rumbo laboral definido y muchos ya fueron despedidos de la entidad.

“Nosotros no entendemos si esto es política de los nuevos dueños, sacar y despedir a los empleados. Ya empezando vemos incumplimientos con los nuevos dueños, pues dijeron que iban a respetar a los empleados, cosa que no se cumplió. Es un llamado de atención a las autoridades y demás. No honraron la palabra”, aseguró Ruíz.