Trabajadores denuncian incumplimientos por parte de Medimás

En el primer día en que Medimás empieza a funcionar, los trabajadores de la EPS y de la red de clínicas Esimed denunciaron varias inconsistencias en el proceso. Diana Vargas, presidente de Sintrasaludcol en Bogotá, aseguró que en este momento en las clínicas no hay medicamentos para atender a los pacientes de primer nivel.

Dijo además que a los pacientes no les están valiendo las tutelas o autorizaciones que ya había aprobado Cafesalud.

“Por ejemplo, a un paciente la tutela ya la había aprobado Cafesalud y ahora le dijeron que esa tutela no va y que le toca que la ponga con Medimás”, dijo.

Por otro lado, Mauricio Ruiz, del sindicato Unitracoop, aseguró que ayer, un día antes de que empezara a funcionar Medimás, despidieron a varios empleados.

“Nosotros no entendemos si esto es política de los nuevos dueños, sacar y despedir a los empleados. Ya empezando vemos incumplimientos, pues dijeron que iban a respetar a los empleados, cosa que no se cumplió. Es un llamado de atención a las autoridades y demás. No honraron la palabra”, aseguró.