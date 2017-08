Santos recompone su gabinete para el último año de Gobierno

A Maria Claudia Lacouture, quien me ha acompañado desde el inicio de mi gobierno como directora de Procolombia y Ministra de Comercio, Industria y Turismo, la remplaza Maria Lorena Gutierrez, ex decana de la facultad de administración de la Universidad de los Andes, ex secretaria general de la presidencia y actual embajadora en Alemania.

A Elsa Noguera, ministra de Vivienda, la remplaza Jaime Pumarejo, ex secretario de desarrollo del Atlántico y actual gerente de desarrollo urbano de la alcaldía de Barranquilla, quien cuenta con un Master en Administración del Instituto de Empresas de Madrid.

A Jorge Rojas, ministro de Transporte, lo sucederá Germán Cardona, mi primer ministro de esa cartera y quien diseñó y puso en marcha la gran revolución de la infraestructura que se está realizando.

He aceptado con gran pesar la renuncia de Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura para que asuma la dirección de su partido. Le he pedido sin embargo que se mantenga en el cargo mientras se controla el brote de aftosa.

En el ICBF, en remplazo de Cristina Plazas, he designado a Juan Carlos López, actual Gerente General de Colombia Mayor.

En Findeter he designado, para suceder a Luis Fernando Arboleda a Carlos Correa, actual Alto Consejero para las Regiones.

En su remplazo en esta alta consejería, he nombrado al exsenador Camilo Sanchez.

Para ocupar el cargo de Directora de la Unidad de Víctimas en remplazo de Alan Jara, he designado a Yolanda Pinto, viuda del asesinado gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria.

Al frente del ICFES, he nombrado a Jorge Eliecer Lara, Doctor en Economía, con especialización en Pedagogía y Docencia, en remplazo de Ximena Dueñas.

Para la Superintendencia de Notariado y Registro, he designado a la abogada Juana Bazán ex procuradora delegada para asuntos de familia.

Al frente de Finagro he nombrado a Martha Lucia Rodriguez, quien cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Voy a presentar a la Junta Directiva de Bancoldex a Mario Suarez Melo, ex rector de la Universidad del Rosario y ex presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, como presidente del banco en remplazo de Luis Fernando Castro.

Al frente de RTVC, en remplazo de John Jairo Campo, quien pasa a reforzar el equipo de comunicaciones de palacio, he nombrado José Jorge Dangond, con amplia trayectoria en televisión y medios de comunicación.

He aceptado la renuncia del director de Fonade, Ariel Alfonso Aduen. He encargado de esta dependencia al Director del DNP, Luis Fernando Mejía.