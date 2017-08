Funcionario de Fiscalía pidió absolución a cliente del exfiscal Gustavo Moreno

El juez 14 de conocimiento Óscar Garzón explicó que en las audiencias por el desfalco a la salud a través de recobros del Fosyga, en fiscal del caso Andrés Fernando Marín fiscal 360 le pidió absolver a Jazmín Orozco porque no existían pruebas en su contra para condenarla.

En su sentencia el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que "si el fiscal solicita sentencia absolutoria en los alegatos finales, esa petición deberá ser acogida por el juez".

Caracol Radio tuvo acceso a la audiencia, y efectivamente el fiscal dice que no habían pruebas contra Orozco.

"En la audiencia de juicio oral la señora Jazmín Orozco no tenía conocimiento de lo que pasaba por estar al cuidado de sus hijos como ama de casa. Se pudo corroborar que la señora no endosó los cheques. Jazmín Orozco no tenía conocimiento del origen de los dineros consignados en su cuenta -por los recobros al Fosyga- (...) este delegado fiscal considera que la devoción debe ser absolutoria a su favor por atipicidad de la conducta", señaló el fiscal en la diligencia judicial.

Lo paradójico en este caso es que ahora la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al juez por dejar libre a Orozco, fue cliente del pool de abogados donde laboraba el fiscal extraditable Gustavo Moreno, acusado de recibir presuntos sobornos del investigado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.