Comunidad Internacional exige a Venezuela liberación de López y Ledezma

La comunidad internacional exigió hoy la liberación de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, a quienes les fue revocado el arresto domiciliario y trasladados esta madrugada a una prisión militar, y demandaron al Gobierno a respetar los derechos y convocar a un diálogo nacional.

La medida, que fue justificada por el Tribunal Supremo de Justicia ante las sospechas de que ambos líderes planeaban fugarse, generó de inmediato el rechazo de la comunidad internacional, que considera que es un paso más "hacia la consolidación de un régimen totalitario".

La preocupación de Gobiernos y líderes internacionales su suma al rechazo ya expresado por la elección, hace dos días, de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro, que no fue consultada previamente a los venezolanos y en la que la oposición no participó, por considerarla "ilegal".

EE.UU. se mostró "profundamente preocupado" por el nuevo encarcelamiento de López y Ledezma y aseguró que "es una evidencia más de que el presidente Maduro es un líder autoritario que no desea respetar los derechos humanos básicos en Venezuela".

El Gobierno brasileño condenó que el reingreso en prisión de López y Ledezma haya ocurrido "un día después de la votación para escoger una Asamblea Constituyente en una franca violación del orden constitucional venezolano".

El Gobierno de Costa Rica "repudia, condena y lamenta" el traslado a la cárcel de los líderes opositores, lo que continúa "minando los vestigios de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela".

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó su "total rechazo y condena" la medida de devolver a la cárcel a los líderes opositores y dijo que con "esas acciones" Maduro "insiste en la confrontación".

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, expresó su "preocupación" por la detención de Ledezma y López y afirmó que "su paradero y situación se debe esclarecer a la brevedad".

Argentina repudió la "arbitraria detención" durante la madrugada de los políticos opositores y el presidente Mauricio Macri recordó que él "desde el primer día" advirtió que en Venezuela no había democracia.

"Un desastre, la verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo, me parece que la soberbia no es buena consejera", expresó el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

El canciller dominicano, Miguel Vargas, dijo que "es muy preocupante la situación en Venezuela, y hoy vemos que han ocurrido otros hechos que también tienden a complicar más la situación que está pasando el pueblo venezolano".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que "la paz, la democracia y la libertad de los presos políticos han de ser inquebrantables".

El ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, acusó a Maduro de actuar como un "dictador de un régimen maligno", tras el encarcelamiento de los líderes opositores Ledezma y López.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó "a todos los venezolanos, especialmente a aquellos que representan a los poderes del Estado, a hacer todos los esfuerzos posibles para reducir las tensiones, impedir más violencia y muertes y para encontrar vías para el diálogo político".

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió la "liberación inmediata" de todos los detenidos en Venezuela por ejercer sus libertades fundamentales, "por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión".

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) advirtió que el traslado de ambos líderes políticos a la cárcel es un "signo revelador" de que el Gobierno de Maduro quiere "silenciar toda forma de crítica".

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, pidió que la Unión Europea imponga sanciones a los miembros del Gobierno venezolano y tildó de "injustificados" los arrestos de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Dirigentes opositores de Bolivia calificaron de "secuestro" el nuevo encarcelamiento de Antonio Ledezma y Leopoldo López y reiteraron sus críticas al presidente Evo Morales por respaldar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La ONG Human Rights Foundation (HRF) demandó la liberación inmediata de López y Ledezma y condenó las "las brutales tácticas represivas que la policía, las fuerzas armadas y los grupos paramilitares están usando contra manifestantes" en Venezuela.