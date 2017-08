Gobierno uruguayo predispuesto a buscar salida del país a exreo de Guantánamo

El Gobierno uruguayo está "predispuesto" a buscar una salida del país para Jihad Ahmad Diyab, uno de los seis exreclusos del penal estadounidense de Guantánamo que fueron acogidos en Uruguay en 2014, dijo hoy a Efe el exmediador entre los refugiados y el Gobierno, Christian Mirza.

Según expresó Mirza, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, "se mostró abierto" y dispuesto a colaborar en algún momento para una solución definitiva que permita a Diyab abandonar el país.

"No me planteó ningún plazo, eventualmente retomaría las gestiones pero estamos en un momento donde la Cancillería tiene otras preocupaciones en una coyuntura política regional muy compleja y esto yo no lo planteaba como una prioridad número uno", explicó Mirza.

Junto a otros tres sirios, un tunecino y un palestino, Diyab fue recibido en Uruguay en diciembre de 2014 como parte del compromiso del entonces presidente uruguayo, José Mujica (2010-2015), de colaborar con su par estadounidense, Barack Obama, en el plan de cierre del penal de Guantánamo (Cuba).

A mitad de 2016, Diyab comenzó una huelga de hambre, que duró 68 días, que tenía como objetivo que el Gobierno le facilitara una salida de Uruguay para reencontrarse con su familia en algún país árabe.

La Cancillería uruguaya en su momento hizo las gestiones pero no tuvo éxito, según Mirza.

"(Nin Novoa) me recordó con detalles prácticamente todo lo que la Cancillería había hecho en materia de gestiones diplomáticas durante el año pasado ante la huelga de hambre con resultados infructuosos", subrayó Mirza.

El expreso de Guantánamo intentó salir de Uruguay en más de una ocasión pero en todos los casos acabó regresando al país suramericano.

A mediados de 2016 viajó a Venezuela, desde donde fue deportado poco después; en diciembre de ese año se le impidió el ingreso en Sudáfrica; y en julio de 2017 las autoridades de Marruecos rechazaron su entrada al país.

En este sentido, Mirza consideró como "una buena señal" que el canciller "entendiera y compartiera" la preocupación que el exmediador le transmitió para llegar "a una solución más o menos definitiva".

Por otra parte, Mirza también se refirió a la situación de los otro cinco expresos que se encuentran en Uruguay y manifestó su preocupación porque a fin de 2017 se termina el subsidio que el Gobierno uruguayo les pasa mensualmente.

"En diciembre concluye el programa y dejan de recibir subsidio y ahí hay un problema porque la inserción laboral es dispar, no todos tienen trabajo estable o con ingresos suficientes", añadió.

Además, a partir de agosto los refugiados percibieron una rebaja del 50 % del subsidio, por lo que reciben un total de 7.500 pesos uruguayos al mes (unos 260 dólares).

Si bien los cinco refugiados "tienen la intención de quedarse en Uruguay" porque se encuentran en pareja, casados o con hijos, se les dificulta acceder a un empleo ya que sufren "el estigma de Guantánamo".