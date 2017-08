Trump dictó el comunicado falso sobre la reunión de su hijo con abogada rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó personalmente el comunicado en el que se aseguraba, falsamente, que la reunión que mantuvo su hijo mayor, Donald Trump Jr., con una abogada rusa nada tuvo que ver con su campaña presidencial, publicó este lunes The Washington Post.

Trump Jr. recibió el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, quien supuestamente iba a entregar información dañina obtenida por el Kremlin sobre Hillary Clinton a pocas semanas de los comicios, admitió posteriormente el propio hijo del presidente.

Según el diario, antes de que el The New York Times revelase por primera vez hace un mes la existencia de esa reunión, abogados y asesores de la familia Trump habían acordado "adelantarse" con un comunicado a cualquier publicación "para tratar de minimizar sus consecuencias".

"Querían ser veraces. Que su historia no pudiese ser rebatida más adelante si salían los detalles completos", apuntó The Washington Post.

Sin embargo, siempre de acuerdo con el rotativo capitalino, que cita a fuentes cercanas al circulo presidencial bajo condición de anonimato, el propio Trump intervino en el último momento para cambiar la estrategia de asesores y abogados con un comunicado que "dictó personalmente".

Fue durante el vuelo que lo trajo de vuelta de la cumbre del G20 de Alemania a Estados Unidos, el pasado 8 de julio.

En el comunicado en cuestión se enfatizaba que el objeto de la reunión entre Trump Jr. y Veselnitskaya "no era un tema de campaña en ese momento", sino que ambos hablaron sobre el programa de adopción a niños rusos en EEUU, suspendido desde finales de 2012.

Ese fue el comunicado que recibió The New York Times, que preparaba la publicación del artículo.

Un asesor de Trump, también bajo condición de anonimato, admitió a The Washington Post que la injerencia del presidente en este asunto fue "innecesaria".

Más tarde se conocerían los correos electrónicos entre Trump Jr. y el intermediario de Veselnitskaya, en los que quedó demostrado que el hijo del presidente esperaba información sobre Clinton de esa reunión y que era consciente que provenía del Kremlin.

Trump, por su parte, defiende que, en su momento, no supo nada de esta reunión.

Un abogado de Trump, Jay Sekulow, respondió al artículo, que calificó de "mal informado" e "incorrecto".

El diario publicó la declaración de un profesor de Derecho de la Universidad de Standford, David Sklansky, quien dijo que Trump podría haber "obstruido a la Justicia" con el comunicado falso.

"Mentir normalmente no es un crimen. Pero podría ser relevante para determinar si algo que hizo el presidente, como despedir (al exdirector del FBI James) Comey, fue corrupto", dijo Sklansky.

El Departamento de Justicia, a través de un grupo liderado por el fiscal especial Robert Mueller, investiga la presunta injerencia rusa en los comicios de noviembre a la Casa Blanca y los posibles contactos de la campaña de Trump con el Kremlin.

En ese contexto, la reunión entre Trump Jr. y Veselnitskaya es objeto de investigación y también podría serlo el movimiento de Trump.

Peter Zeidenberg, el fiscal que investigó la filtración de la identidad de una agente encubierta de la CIA por parte de la Administración de George W. Bush, dijo que Mueller "deberá" examinar el comunicado de Trump.

"Lo que realmente me llama la atención es la estupidez de involucrar al presidente. Ellos todavía tratan esto como un negocio familiar en el que tienen un problema de relaciones públicas... Lo que no parecen entender es que esto es una investigación criminal que los implica a todos ellos", dijo Zeidenberg a The Washington Post.