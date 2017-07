Ledezma rechaza reto de Maduro a la oposición de presentarse a las regionales

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, rechazó hoy desde su arresto domiciliario el reto planteado por el presidente Nicolás Maduro a la oposición para que se presente a las elecciones regionales, previstas para finales de este año, tras dos aplazamientos y pese a no haber un calendario electoral.

"Ahora vienen a plantearnos elecciones regionales, yo no me imagino a nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo inscribiéndose, haciendo una fila india para inscribirse en ese Consejo Nacional Electoral (CNE), bastante que le aguantamos a este CNE, que protagonizó este domingo una de las estafas más burdas".

Ledezma -que se dirigió a los venezolanos desde su casa a través de un vídeo subido a las redes sociales- se refería a los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente ofrecidos anoche por el CNE, según los cuales participaron en esta votación boicoteada por la oposición más de 8 millones de personas.

Maduro lanzó anoche su desafío a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que forma parte Ledezma, poco después de anunciar el CNE unos resultados calificados de fraude por la oposición, que rechaza el proceso al considerarlo un intento de consolidar la dictadura que a su juicio ya se vive en Venezuela.

"Yo le hago un reto a la MUD: abandonen el camino de la violencia, vuelvan a la política, acepten el reto y vamos a medirnos en las gobernaciones para ver quién puede más", dijo Maduro antes de añadir una condición.

"Eso sí, depende de si se sientan en la mesa, si no se sientan en la mesa de la Comisión de la Verdad y Justicia otro gallo cantaría", declaró en alusión a la comisión que se espera que cree la Asamblea Constituyente para esclarecer unos hechos de violencia en las protestas antigubernamentales que Maduro achaca a la oposición.

El alcalde caraqueño tuvo tiempo también de pedir autocrítica a la MUD, que según dijo ha confundido en ocasiones a los ciudadanos a la hora de convocar acciones de protesta.

Antonio Ledezma fue detenido en febrero de 2015 señalado de conspiración y asociación para delinquir.

Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, en la que se encontraba López, recibió una cautelar y por motivos de salud actualmente cumple el arresto desde su domicilio. Casi dos años y medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.

"Tenemos que admitirlo. A veces nosotros mismos confundimos a la gente: marche mañana, no marche mañana, pare mañana, no pare mañana, marche a las 12, no marche a las 12. Esos son pequeños detalles que a veces conspiran contra la buena marcha de nuestros esfuerzos".

El político del partido Alianza Bravo Pueblo dijo también que la alianza requiere "una dirección que actúe con confianza", "sin sectarismo ni secretismo" y "sin agendas ocultas o proyectos individuales que estén por encima de los intereses del país".

Tras repasar lo que considera errores pasados de la oposición, Ledezma dijo asimismo que la MUD debe "reorientar las movilizaciones, cumplir la agenda que nos impuso el pueblo".

