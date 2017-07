Candidato a Senado argentino crea polémica al igualar aborto con Ni Una Menos

El precandidato al Senado de Argentina por el oficialista frente Cambiemos Esteban Bullrich generó hoy polémica al igualar el aborto a los objetivos que persigue la campaña contra la violencia machista "Ni Una Menos".

"'Ni una menos' también es si hay una beba adentro (del cuerpo de la mujer), también la estas matando", aseguró hoy Bullrich en una entrevista en la radio FM Blue.

Preguntado por su postura "claramente en contra" de la despenalización del aborto, el exministro de Educación, que se presenta por la provincia de Buenos Aires a las elecciones primarias nacionales del 13 de agosto, expresó que cree "en la vida" y que es necesario desarrollar más programas sobre educación sexual, pero "la interrupción del embarazo es quitar una vida".

"Lo cual no quiere decir que no tengamos que estar cerca de esas mujeres y darle las herramientas para prevenirlo. Hay un debate profundo que dar, el Estado no hizo nada al respecto", argumentó.

En Argentina el aborto es ilegal salvo para casos en que la salud de la madre está en peligro, o si el embarazo es fruto de una violación.

Asimismo, la plataforma "Ni Una Menos" nació en 2015 a iniciativa de un grupo de periodistas, activistas y artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una campaña colectiva contra los crímenes contra las mujeres en el país austral.

Desde entonces, y en una convocatoria anual, multitud de personas sale a las calles, no solo de Argentina, sino de otros tantos países, para clamar contra la violencia machista, uno de los principales males que afectan a la nación austral.

"#NiUnaMenos es terminar con el aborto clandestino, que se cobra la vida de cientos de mujeres trabajadoras", exclamó Romina del Plá, precandidata a diputada por el Frente de Izquierda, a través de las redes sociales.

Por su parte, para Myriam Bregman, precandidata a diputada en Buenos Aires por la misma coalición, las afirmaciones de Bullrich "no ameritan comentario" y defendió que el debate está dirigido a "conseguir el aborto legal" para que "no haya más muertas por clandestinidad".

"Total ignorancia del candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. El derecho al acceso integral a la salud es un derecho elemental de las mujeres", defendió en Twitter la diputada nacional por el Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista) Mayra Mendoza.

La diputada nacional y dirigente del Movimiento Libres del Sur Victoria Donda precisó que cuando defienden "mi cuerpo, mi decisión" también hablan "del atraso en los dichos del Ministro Bullrich".