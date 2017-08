Louis Tomlinson afirma que Justin Bieber debió haber hecho un esfuerzo final

Hace poco más de una semana, los 'believers' que iban a asistir a los catorce últimos conciertos de la gira 'Purpose World Tour' de Justin Bieber se llevaron una enorme decepción tras conocer que el cantante había decidido cancelarlos, aludiendo al cansancio acumulado que sufría tras haber dado un total de 154 recitales a lo largo de 18 meses. La polémica decisión dividió en seguida a sus compañeros de profesión entre los que le aplaudían por pensar ante todo en su salud y los que consideraban que su actitud era muy poco profesional, una opinión que comparte el también cantante Louis Tomlinson.

A lo largo de sus seis años como integrante de One Direction, el británico emprendió cuatro tours mundiales junto a Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Zayn Malik, ofreciendo casi 130 actuaciones en el segundo de ellos. A pesar de comprender el desgaste que puede producir en cualquiera subirse a un escenario día tras día, el joven artista no entiende que, en esta ocasión, el canadiense no haya puesto por delante el complacer al público, que lo ha convertido en una gran estrella de la música.

"Obviamente, tienes que estar mentalmente preparado, pero también pienso que, hasta cierto punto, cuando te comprometes a algo, tienes que hacerlo hasta el final. No hay nada que pueda decir o hacer que sea demasiado cuando se trata de mis fans y, honestamente, creo que la gente puede llegar a olvidarlo. Todo esto es muy emocionante, una locura, pero al final del día, la gente que compra tus discos es la razón por la que estás aquí", aseguró en una entrevista concedida a la emisora estadounidense 92.3 AMP Radio.

En cambio, quien sí se mostró comprensivo con Justin fue el cantante John Mayer, que en su momento aprovechó el tirón de las redes sociales, para hacer una reflexión abierta sobre lo importante que es saber parar a tiempo, para evitar así que la presión de la fama haga mella y que la fatiga acabe teniendo consecuencias irreparables en las cuerdas vocales.

"Cuando alguien cancela el resto de los conciertos de su gira es porque se habría hecho mucho daño de haber continuado. Hemos perdido a muchos grandes artistas recientemente. Felicito a Justin por haberse dado cuenta de que era momento de parar", publicaba el pasado lunes en Twitter, haciendo una clara referencia a las muertes recientes de Chris Cornell y Chester Bennington.