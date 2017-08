Sie7e y Feid agregan otra destacada colaboración entre boricuas y colombianos

El cantautor puertorriqueño Sie7e promociona su nuevo sencillo, "Wasamara", en el que participa el colombiano Feid, otra nueva colaboración entre artistas de la isla caribeña y el país suramericano.

"Hay una tendencia", afirmó hoy en un encuentro con periodistas locales David Rodríguez, nombre verdadero de Sie7e, sobre las colaboraciones entre artistas puertorriqueños y colombianos, mayormente del género urbano.

"Ahora la música popular es lo urbano. Me parece genial, porque lo de ahora es como el 'dancehall' de antes. Incluir el 'dembow' (agitado ritmo del reguetón) es nítido y tengo el permiso de hacerlo. El pop ya deja de ser un nicho porque ahora todos toman prestado", enfatizó Sie7e.

No es la primera ocasión en la que Sie7e colabora con algún artista del género urbano, pues ya lo había hecho con los puertorriqueños Yomo y el dúo de Ñejo y Dálmata.

J Balvin, Maluma y Reykon son los reguetoneros colombianos que más han colaborado con sus colegas puertorriqueños en los pasados años.

J Balvin podría ser considerado el máximo exponente del reguetón de Colombia, al grabar temas con Daddy Yankee, Farruko, Nicky Jam, Ozuna, Arcángel, y los dúos de Zion y Lennox y Jowell y Randy.

Maluma, por su parte, ha hecho lo propio con Daddy Yankee, Nicky Jam, Arcángel, Farruko, De La Ghetto y Ñengo Flow, mientras que Reykon ha grabado con Daddy Yankee, Yandel, Nicky Jam, Farruko, J Álvarez y Jowell y Randy.

Sobre su colaboración con Feid, natural de Medellín -al igual que J Balvin y Maluma-, Sie7e dijo que fusionó su estilo pop con la guitarra eléctrica junto con el "dembow" del reguetón colombiano.

"El cambio fue la parte rítmica y no tanto la parte sónica y cómo se produce, pues el 'dembow', la salsa, el reggae y el reguetón siempre lo he hecho. Es un sonido más agresivo, y sigo explorando buscando los ingredientes sin dejar de ser yo", enfatizó Sie7e, quien no lanza un disco de estudio desde "Relax" en 2014.

"Cuando regreso al panorama musical del estudio veo lo que está disponible, lo que está pasando y quiénes quieren trabajar conmigo y que estén a gusto", indicó el artista puertorriqueño, quien contó que fueron los productores musicales quienes le "han abierto los ojos" para explorar otros ritmos.

"Los colegas me aseguraban que era divertido y me gustó. Ahora nadie se está autolimitando a la hora de crear", reconoció el ganador de un premio Grammy Latino en el año 2011 como Mejor Nuevo Artista.

Sie7e admitió que hasta el momento "Wasamara" será uno de los tantos sencillos que espera promocionar en los próximos meses y que hasta ahora no tiene previsto publicar un disco de estudio.

"Este tema es uno de los trabajos más transparentes que he hecho. Estamos en tiempos donde todas las líneas que nos separan están borrando y yo estoy explorando", puntualizó.