La nueva película de Wim Wenders abrirá el 65 Festival de San Sebastián

"Submergence (Inmersión)", la nueva película del director alemán Wim Wenders, abrirá la sexagésimo quinta edición del Festival de Cine de San Sebastián, el próximo 22 de septiembre.

Este filme, protagonizado por Alicia Vikander y James McAvoy, competirá también por la Concha de Oro en la Sección Oficial del certamen.

Su proyección en el festival vasco supondrá el estreno europeo de esta coproducción, en la que participan Alemania, Francia y España, y que se presentará antes en Toronto, informó el certamen en un comunicado.

"Inmersión" cuenta la historia de amor de un ingeniero hidráulico que conoce a una biomatemática en un hotel de la costa francesa donde ambos preparan sus proyectos. Después, mientras ella trabaja en un plan de inmersión en el mar de Groenlandia, él es apresado como rehén en Somalia.

Erin Dignam ("The Yellow Handkerchief" y "The Last Face") es el autor del guión, basado en la novela homónima del corresponsal de "The Economist" J.M. Ledgard, que debutó como escritor en 2006 con "Giraffe".

Wenders, autor de películas de ficción como "París, Texas" y "Cielo sobre Berlín" y de documentales como "Pina" y "La sal de la tierra", fue presidente del jurado de la edición de Festival de San Sebastián en 2002.