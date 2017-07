Costo, analfabetismo y género, mayores barreras de acceso a la red en Perú

El alto costo, las conexiones de mala calidad, la falta de electricidad, el analfabetismo y las diferencias de género son las mayores barreras de acceso a Internet de Perú, según reveló un informe de la Fundación Mozilla difundido hoy.

El estudio de la organización dedicada a crear y difundir el software libre analizó en Perú el uso de internet "tasa cero", es decir, los servicios de uso de redes sociales y aplicaciones que los operadores de telecomunicaciones ofrecen a los usuarios de forma gratuita, y constató que esas prácticas no son una amenaza para la "neutralidad de la red" en el país.

El estudio fue realizado en Perú por la investigadora Roxana Barrantes, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), quien comentó en una nota de prensa difundida por Mozilla que las políticas de "tasa cero" no están sirviendo para "conectar más gente a internet" en Perú, sino que se usan simplemente por los jóvenes "para controlar costos de acceso".

"Las barreras reales al acceso a internet en Perú siguen existiendo, sobre todo para las mujeres, gente de bajos recursos, y los que viven en comunidades rurales", subrayó.

El estudio analizó el uso general de estas políticas de "tarifa cero" ofrecidas por los operadores, que subsidian el acceso a sitios populares como Facebook, Twitter o WhatsApp, cómo afectan su uso de la red y si estas medidas sirven para impulsar su uso.

Según constató el informe, las políticas de promoción de uso de estos sitios web "no han condicionado" la "comprensión de la red" por el público peruano y muy pocos usuarios accedieron por vez primera a internet a través de estos servicios.

Esos planes son empleados fundamentalmente en el país por jóvenes adultos que usan teléfonos inteligentes, con un uso concentrado en "recortar gastos" pero sin "limitar significativamente el uso de internet o de los sitios que se visitan".

"Casi todos los que usan planes de tarifa cero también tienen acceso a red completa y abierta de Internet, especialmente entre aquellos con un mayor estatus socioeconómico", subrayó el informe.

Jochai Ben-Avie, gerente sénior de Política Global de Mozilla, expresó respecto al informe que es "alentador ver que en su mayoría los peruanos no permiten que los servicios de tasa cero limiten su uso de la web", si bien reconoció que "eso no implica que todos tengan el acceso al internet que merecen".

Así, en Perú son las condiciones de acceso las que más influencia tienen en los procesos de compresión y adopción de internet, con un amplio contraste entre los usuarios de áreas rurales y los urbanos.

Esta situación subraya las "barreras" que se encuentran para el uso de las nuevas tecnologías.

"Comunidades rurales no tienen internet, pero tampoco servicios básicos como electricidad. Lenguaje y alfabetización son también barreras;(...). Aprender a usar internet demanda tiempo que muchos no tienen. Las mujeres indican que el trabajo doméstico y cuidado infantil, además del trabajo fuera del hogar deja poco tiempo libre.Y si hay tiempo, no hay lugares o instructores para enseñar", añade el documento.